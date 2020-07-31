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影／高雄女當街被女子刺 疑為「共同好友」鬧糾紛惹事

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血。兇嫌行刺後，搭乘接應的車輛逃離，警方循線逮捕23歲陳姓女子到案。初步了解，雙方疑為「共同好友」鬧不愉快，昨天相約談判，爭執越演越烈，陳女才揮刃傷人。警方詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌，將陳函送橋頭地檢署偵辦。

初步了解，蕭女、陳女疑為了「共同好友」黃姓女子而鬧不愉快。黃女因感情因素而情緒低落、服用安眠藥物，並找蕭女訴苦；正當蕭女苦苦勸說時，陳女來電，表明希望蕭將黃女送醫，雙方為了送醫與否僵持不下，互在通訊軟體上嗆聲，並相約見面談判。

蕭女、陳女昨天下午在新榮街談判，沒想到又起激烈口角。陳女聲稱，是對方先動手推擠，自己才會拿利刃亂揮、傷到人。陳女行刺後，隨男友搭車逃離現場。

警方沿途調閱監視器畫面，鎖定犯案車輛追緝；涉案陳女在今天凌晨1點半左右到案，警方詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌，將陳函送橋頭地檢署偵辦。

至於被害的蕭女上臂、腿部各中一刀，醫師評估，只要縫合休養就能康復，無危及生命。蕭女親友得知消息後，一度聚集榮總急診室關心。

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉案兇嫌今天凌晨到案。記者賴郁薇／翻攝
高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉案兇嫌今天凌晨到案。記者賴郁薇／翻攝

殺人 傷害罪

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