關11年甫假釋 1晚連搶4檳榔攤再回牢籠

犯下毒品及強盜等前科的高雄顏姓男子，今年4月甫出獄不久，但他仍不悔改，前天晚上連搶4間檳榔攤得手數萬元，警方昨天下午將他逮捕，讓顏不僅要回牢服完剩下刑期，還要再面臨毒品、強盜等官司。

據了解，34歲的顏男有強盜、毒品、搶奪前科，被法院判刑15年之久，坐了11年牢後，在今年4月他終於假釋出獄。他因找不到工作缺錢花用下，前天晚上開始在仁武、鳳山、三民、前鎮等地行竊，最後在鼓山區華榮路上搶奪某檳榔攤，得手16000元。

顏男犯案後，將機車、手套、安全帽等偷來物品丟棄在鼓山區中華一路上，並徒步跑回同盟路，騎著他原有的機車離開。

高雄市警方獲報後，共組專案小組，昨天下午2點在九如二路、自由一路口，趁顏男騎機車停等紅燈時將他逮捕，另起獲海洛因1包、注射針筒2支、水果刀1把、鴨舌帽等物品

警詢後，將顏男依違反恐嚇取財、機車竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌將他移送。這次顏男不僅要回監獄服完剩下的牢獄，另又涉及吸食第一級毒品海洛因等重罪。