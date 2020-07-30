快訊

免費12個國家森林遊樂區 到底該去哪一個？

疑丈夫不忠...董娘公告「禁止狗與女總經理進入」下場曝光

弒母斷頭案二審8月20日宣判 檢盼處死刑毒男求輕判

中央社 / 台北30日電

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審認定他因吸毒致精神障礙減刑，判無期徒刑；二審今天開庭，他求輕判要彌補過錯，檢方求處死刑，全案辯結，訂於8月20日宣判。

35歲的梁姓男子在庭上說，從小到大會對母親大小聲，長大才慢慢改善，他認為自己沒有精神病，也沒有毒癮；接觸毒品部分，國中起有抽K他命菸，5年前已戒掉，安非他命約施用10次左右，因為他愛睡，若吸了會不睡，所以他不喜歡，都是去朋友家打電玩時跟著吸。

梁男表示，這次是去朋友家吸了安非他命，回到家後，感受到整個家在搖，還有幻聽，不記得發生什麼事，還好當天有遭到制伏，如果衝出去恐怕會有更多人受傷；請求法官給他一個自新機會，讓他可以回去向家人彌補過錯。

二審之前委託醫院鑑定梁男在犯案時因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙，檢辯雙方今天就此辯論攻防，主要在於精神障礙是否導致梁男犯案時無法辨識行為違法，若是無法辨識行為違法，適用刑法第19條第1項不罰；若是辨識行為違法的能力減低，則適用刑法第19條第2項得減刑。

辯護律師主張，根據台大醫院鑑定，梁男有精神障礙，依人權兩公約，對精障者不得判處死刑，再依法醫研究所鑑定，梁男服用大量安毒，犯案時為毒品作用最強時，當下已精神喪失，「他連用那把刀殺的都不知道」，請求判不罰，令入特定場所施以監護，或是減刑至有期徒刑。

公訴檢察官指出，依桃園療養院鑑定，梁男為精神耗弱，他會有殺母等犯行，是因他施用毒品所致，犯案時砍殺母親37刀，還把頭割下，手段凶殘，請求判處死刑；梁男因吸毒而有這些行為，應屬「自行招致」，符合刑法第19條第3項規定「於因故意或過失自行招致者，不適用之。」所以沒有減刑適用。

有吸毒前科的梁男在民國107年10月18日晚間7時許，在住處突然持菜刀、開山刀追砍母親，並將母親頭顱從12樓拋下，警方獲報找到已破裂的頭顱，並在屋內找到梁母軀體；檢方依殺害直系尊親屬罪，將梁男起訴，並建請法官量處最嚴厲之刑。

一審的法院去年9月參考醫院精神鑑定意見，認為他在行為時有受精神障礙影響，致辨識違法行為能力減低，並審酌死者女兒表示希望不要判處死刑，因此判處無期徒刑。

死刑 毒品 吸毒

延伸閱讀

陸軍內務櫃搜出安非他命 染毒上兵辯：在營區內撿到的

海科館詐貸二審 陳慶男判更重

縱火9死 最高法院撤死刑

女子穿鞋鐵板上滑倒受傷求償 二審改判鞋商免賠

相關新聞

計程車司機涉販毒…北車周邊載客交易 查扣258克毒品

洪姓計程車司機涉嫌開大夜班計程車販賣毒品，去年6月起在台北車站一帶，假裝營業載客，躲避查緝，實際上是在車上交易毒品，警方...

弒母斷頭案二審8月20日宣判 檢盼處死刑毒男求輕判

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審認定他因吸毒致精神障礙減刑，判無期徒刑；二審今天開庭，他求輕判要彌補過錯...

陸軍內務櫃搜出安非他命 染毒上兵辯：在營區內撿到的

桃園某陸軍營區張姓上兵在安全檢查時，被值星官吳姓中士班長發現他內務櫃有安非他命吸食器、殘渣袋，經憲兵隊移送偵辦，張對檢察...

3名越南女嫁來台取得國籍 放高利貸給同鄉還暴力討債

已歸化台灣國籍的越南女子陳女、沈女、武女等3人，對越南同鄉放高利貸，年利率超過120%，經刑事警局偵六大隊於日前查獲，查...

打架就換警局長？「速食治安」能解決鬥毆問題嗎？

據報載，行政院長蘇貞昌於今年7月13日對治安情況動怒，指聚眾鬥毆縣市警局長應「負起責任」；同日下午，警政署證實建議內政部「調整」高雄、台南兩市警察局局長職務。另媒則以高雄市警察局長「治安不好遭撤換」的標題，報導高雄某舞廳前鬥毆演變成凶案，而就在嫌疑人落網之日，該市警局長遭到撤換。

影／581名專任警力支援少年隊 警政署長：把毒品趕出校園

一名男國中生涉嫌施用毒品被學校發現，警方兩年來持續追查來源，本月執行青春專案拘提7名藥頭；警政署長陳家欽下午赴刑事局視察...

從陳進興講到太陽花 逢甲教授與警分享談判重要性

台中市第二警分局長蔡元戎有感於第一線警員執勤時，時常面對無法預期的危機，面對歹徒時，如何確保自身安全及其他市民安全，往往...

為了留點錢給小20歲女友 癌末毒販住院仍販毒

新北市48歲鄭姓男子是一名有毒癮的毒販，已經是舌癌、口腔癌末期，原本應該積極治療的他，為了賺錢，就算住院期間還溜出醫院賣...

洗澡時被惡煞從浴室拖出毆打強盜 被害夫婦選擇原諒

蕭姓男子等4人因缺錢花用，去年5月到蕭曾任職的鐵工廠，持改造手槍、電擊棒將正在洗澡、全身赤裸的郭姓男老闆拖出強壓在地，並...

疑汽機車行車糾紛釀流血衝突 騎士持刀理論反遭壓制

屏東市今天凌晨發生一起流血衝突，據了解，一名吳姓男子(22歲)騎機車於大同北路與勝利路，與一輛自小客車上的4名乘客爆發衝...

熱門新聞

中鋼構內神通外鬼...狂撈23萬！司機超準直覺神揭發

就是今天！軍方引爆卯澳灣海底13顆未爆彈 成敗在此一舉

第一金董座廖燦昌捲遠航案！施壓基層放貸遭起訴求重刑

影／檢疫趴趴走挨罰百萬嗆：政府缺錢嗎？桃園男被法院管收

裸拍族入侵台中IKEA？警：將依妨害風化循線偵辦

玉山銀行高雄理專盜領客戶1億多元 填補投資虧損遭收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。