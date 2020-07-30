計程車司機涉販毒…北車周邊載客交易 查扣258克毒品

洪姓計程車司機涉嫌開大夜班計程車販賣毒品，去年6月起在台北車站一帶，假裝營業載客，躲避查緝，實際上是在車上交易毒品，警方循線逮捕洪男，並查獲258公克安非他命，及販毒贓款約40萬元，全案依照毒品危害防制條例送辦，由於洪全部認罪，檢方諭令交保。

40歲洪偉峰開營業計程車多年，有所屬車隊，因有毒品前科，起初僅自行施用安毒，後來經常有人「調貨」，洪發現有利可圖，術語「一台衣服」指一包約35公克安非他命，市場行情價破萬元，輕易就能賺錢，涉嫌從去年6月起販售毒品，擔任販毒中盤商，專門販售給小盤藥頭。

據悉，洪在新北市租房，平時在台北車站、大同區一帶開車，也選在此區域販售毒品。士林警方逮捕下游藥頭，循線發現洪和下游事先用手機app約好交易地點及交易量，選擇在深夜在北車周邊搭上計程車，假裝載客掩人耳目，在附近街道繞行，確定沒有人跟蹤，直接在車上交易毒品。

警方鎖定車輛，查到販毒證據後，7月23日持搜索票在新店區碧潭大橋上逮到洪男，從身上搜出1包安毒，緊接著又在洪的租屋處搜出大量毒品，共計查扣258公克的安非他命和些許搖頭丸，以及販毒贓款約40萬元。