陸軍內務櫃搜出安非他命 染毒上兵辯：在營區內撿到的

桃園某陸軍營區張姓上兵在安全檢查時，被值星官吳姓中士班長發現他內務櫃有安非他命吸食器、殘渣袋，經憲兵隊移送偵辦，張對檢察官供稱「東西是在營區內撿到的」，並藏放在包包裡面，法院認為，張男持有毒品量雖不多，但已危害國軍軍紀、戰力，依毒品罪判他拘役40天，可上訴。

檢方查，張男（25歲）為陸軍某部隊上兵，明知安非他命為第二級毒品，去年10月19日早上8點多在駐地營區內撿到沾附安非他命的吸食器、殘渣袋，並寄藏在個人內務櫃中以此非法持有。

同月23日日該連的值星官吳姓中士班長實施安全檢查時，當場在張的內務櫃背包中查獲吸食器、殘渣袋，經桃園憲兵隊移送偵辦；檢方訊時，張坦承不諱，另有扣案物品、營區調查紀錄佐證，檢方偵結依毒品危害防制條例等罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，有關檢方聲請簡判犯罪事實記載部分，因僅有張男單一供詞，未有其他證據佐證，所以本件的犯罪態樣應更正為，張以不詳方式取得含有安非他命的吸食器、殘渣袋，而藏放在營區寢室內的內務櫃包包中。