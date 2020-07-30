3名越南女嫁來台取得國籍 放高利貸給同鄉還暴力討債

已歸化台灣國籍的越南女子陳女、沈女、武女等3人，對越南同鄉放高利貸，年利率超過120%，經刑事警局偵六大隊於日前查獲，查出陳女等人2年來先後放高利貸給多名越南同鄉，被害人無力支付時，則以逼簽本票及委託黑幫出面暴力討債，其中小阮（化名）借貸80萬元，迄今計已支付超過200萬，警方將陳女等人依涉嫌重利及恐嚇取財等罪移送苗栗地檢署偵辦。

刑事警局中部打擊犯罪中心，本月初偵辦以可男為首的犯罪集團，查出何嫌等人，涉嫌恐嚇工程公司、暴力討債，經警逮獲何嫌等12人，依違反組織犯罪條例等罪移送法辦。

警方在偵辦何男等組織犯罪案期間，另發現已歸化台灣國籍的陳女（35歲）、沈女（33歲）、武女（43歲）等人，乘被害人急迫、難以求助之處境，貸以金錢而取得與本金顯不相當之重利，於被害人無力支付時，則以逼簽本票及委託黑幫出面恐嚇等手段暴力討債。

陳女、沈女與武女皆為越南人，彼此熟識且均已取得我國國籍，平時各自以高利貸借錢給越南同鄉，俟被害人無法償還利息即將情資告知另外同夥，同夥即主動找上被害人提供小額借貸以供應急歸還利息。