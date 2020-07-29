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雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

三倍券500換600血拚做公益 法務部更保辦巿集

中央社 / 台北29日電

法務部與台灣更生保護會協助更生商家渡過疫情難關，今天辦理北區更生振興市集，部長蔡清祥說，民眾善用手中剛拿到的三倍券，「500換600」，提高購買力，是「血拚做公益」。

法務部今天下午與媒體記者茶敘，將地點拉到新北巿板橋大遠百米蘭廣場，參與「500換600更生陪您拚振興」北區幸運草巿集開幕活動，蔡清祥致詞時，做上述表示。

蔡清祥指出，更生振興市集系列活動，預計要辦理北、中、南三場，今天是北區場次，邀請到包括更保新北、台北、士林、基隆、桃園、新竹、宜蘭、花蓮等分會，還有福建更生保護會的更生商家來參與，讓更生商家展示自家優質產品，也使民眾能善用手中剛拿到的三倍券，將500換600，提高購買力，是「血拚做公益」。

蔡清祥說，法務部所屬各機關都有盡本分做好防疫及協調工作，尤其是矯正監所系統做的最好又出色，滴水不漏，全國監所沒有任何一人確診，監所出來的更生人，他們勇敢地發展事業，能夠在今天提出產品都是很優良的。

台灣高檢署檢察長、台灣更生保護會董事長邢泰釗表示，後續預計8月7日在高雄悅誠購物廣場辦理南區場次；8月22日將在彰化田中鎮景崧文教園區辦理中區場次。

邢泰釗指出，希望在三倍券發放初期，協助更生商家開拓振興三倍券消費市場，9月至12月更保各分會結合轄區社會資源續行辦理其它活動，藉此肯定更生人自我價值外，也讓社會大眾看到更生人努力成果。

蔡清祥 法務部 更生人

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