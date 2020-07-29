581名專任警力支援少年隊 警政署長：把毒品趕出校園

一名男國中生涉嫌施用毒品被學校發現，警方兩年來持續追查來源，本月執行青春專案拘提7名藥頭；警政署長陳家欽下午赴刑事局視察專案成效，宣示成立「無毒校園」專任警力，要求將毒品趕出校園。

前年5月，宜蘭縣一名15歲男國中生常未到校上課，警方接獲校方通報，經家長同意採尿驗出K他命反應，陸續查獲多名上游毒品人口，本月22日拘提羅姓男子等7名藥頭，搜出10包毒品咖啡包，檢方聲押羅等3人獲准。

刑事局統計，近5年警方查獲少年涉毒人數逐年下降，從2015年1941人降至去年962人，但新興毒品氾濫，以咖啡包、軟糖、果凍等型態躲避查緝，恐暗藏黑數。

警政署規畫將保一、四、五警察總隊的581名特考員警，下月起支援各縣市少年警察隊，今天下午在刑事局舉行「無毒校園」專任警力誓師活動，署長陳家欽要求捉藥頭、抄工廠，另視察青春專案緝毒成效。

近期俗稱強力搖頭丸的PMMA興起，致死率高，今年4月，一名夜市男攤商在基隆市住家猝死，體內被驗出PMMA成分，家中有含PMMA的咖啡包；基隆警方溯源，本月21日在桃園市搜索分裝場，拘提葉姓男子，查扣407包毒咖啡。