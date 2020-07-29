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從陳進興講到太陽花 逢甲教授與警分享談判重要性
台中市第二警分局長蔡元戎有感於第一線警員執勤時，時常面對無法預期的危機，面對歹徒時，如何確保自身安全及其他市民安全，往往需要臨場的反應與經驗，蔡前天下午找來逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠，與警方分享如何透過談判化解危機，楊也從多年前陳進興的南非武官案件，講到近年來的太陽花遊行，讓警員面對類似狀況時，更有豐富的知識與經驗可運動。
台中市第二警分局表示，台灣不乏警民對峙案件，也有歹徒擁槍自重，造成警方、國人生命、財產威脅，都凸顯警方危機談判的重要性，分局長蔡元戎重視第一線同仁在案件現場的即時反應訓練，以及強化危機處理觀念，前天下午在分局聯合勤教時段，邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠博士對基層員警講授「警民對峙時談判技巧的運用與實例探討」課程，讓近百位的第一線同仁們獲益良多，在遇到案件時得以有效立即因應。
第二警分局表示，楊志誠博士除以1997年陳進興挾持南非武官事件為例做個案探討外，另就近期社會爆發多起警民對峙事件，如太陽花事件、鐵路警察遭思覺失調症患者持刀刺傷、醉漢辱罵攻擊員警、情緒不穩民眾抱著瓦斯桶自殺與警對峙等，與警員分享。
楊志誠在演講時分享，警員面對不確定的突發狀況，如果能在當下進行有效的溝通及談判，應該都能將衝突減到最低，避免社會付出太多的成本。
第二警分局，楊志誠博士的演講，讓基層警員對溝通談判技巧有基本的概念，在偵辦各類案件時更能將所學知識加以運用，分局也將持續透過員警齊聚的機會，邀請專家學者分享各方面的經驗，除可凝聚同仁向心力外，也培養多一份不同的專業知能。
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