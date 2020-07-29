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從陳進興講到太陽花 逢甲教授與警分享談判重要性

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局長蔡元戎有感於第一線警員執勤時，時常面對無法預期的危機，面對歹徒時，如何確保自身安全及其他市民安全，往往需要臨場的反應與經驗，蔡前天下午找來逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠，與警方分享如何透過談判化解危機，楊也從多年前陳進興的南非武官案件，講到近年來的太陽花遊行，讓警員面對類似狀況時，更有豐富的知識與經驗可運動。

台中市第二警分局表示，台灣不乏警民對峙案件，也有歹徒擁槍自重，造成警方、國人生命、財產威脅，都凸顯警方危機談判的重要性，分局長蔡元戎重視第一線同仁在案件現場的即時反應訓練，以及強化危機處理觀念，前天下午在分局聯合勤教時段，邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠博士對基層員警講授「警民對峙時談判技巧的運用與實例探討」課程，讓近百位的第一線同仁們獲益良多，在遇到案件時得以有效立即因應。

第二警分局表示，楊志誠博士除以1997年陳進興挾持南非武官事件為例做個案探討外，另就近期社會爆發多起警民對峙事件，如太陽花事件、鐵路警察遭思覺失調症患者持刀刺傷、醉漢辱罵攻擊員警、情緒不穩民眾抱著瓦斯桶自殺與警對峙等，與警員分享。

楊志誠在演講時分享，警員面對不確定的突發狀況，如果能在當下進行有效的溝通及談判，應該都能將衝突減到最低，避免社會付出太多的成本。

第二警分局，楊志誠博士的演講，讓基層警員對溝通談判技巧有基本的概念，在偵辦各類案件時更能將所學知識加以運用，分局也將持續透過員警齊聚的機會，邀請專家學者分享各方面的經驗，除可凝聚同仁向心力外，也培養多一份不同的專業知能。

台中市第二警分局前天下午邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠，分享危機談判的重要性。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局前天下午邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠，分享危機談判的重要性。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎（右）前天下午邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠（左），分享危機談判的重要性。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎（右）前天下午邀請逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠（左），分享危機談判的重要性。圖／第二警分局提供

陳進興

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