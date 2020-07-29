為了留點錢給小20歲女友 癌末毒販住院仍販毒

新北市48歲鄭姓男子是一名有毒癮的毒販，已經是舌癌、口腔癌末期，原本應該積極治療的他，為了賺錢，就算住院期間還溜出醫院賣毒給人；警方日前埋伏，趁他離開醫院回家時逮人。

鄭嫌平時和小他20歲的劉姓女友同居，他疑似知道自己癌末時日無多，才會在病入膏肓時，仍四處與人交易毒品賺錢，為的就是要留點錢給女友及籌措治療費；警方在鄭嫌住家查扣70公克安非他命，再逮劉女與黃姓藥腳2名共犯，4人被警方依毒品罪嫌送辦。

台北市中正二警分局日前破獲一起毒品案，追查毒品來源時，發現是新北市土城區的鄭嫌，警方跟監埋伏半年多，發現他頻繁進出醫院，這才知道他已經是癌末病人；這個月初，鄭嫌住院治療，警方卻發覺他為賺錢，即使住院期間，接到毒蟲電話，就會溜出醫院返家拿毒品與人交易。