洗澡時被惡煞從浴室拖出毆打強盜 被害夫婦選擇原諒

蕭姓男子等4人因缺錢花用，去年5月到蕭曾任職的鐵工廠，持改造手槍、電擊棒將正在洗澡、全身赤裸的郭姓男老闆拖出強壓在地，並對空鳴槍，還拿槍柄毆打郭妻頭部要脅，但兩人身上沒錢，蕭等人未得逞，怕停留太久隨即逃逸，警方循線逮捕4人，法院依攜帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，判4人3年8月到4年6月不等徒刑。

4人都是年輕力壯的二十多歲年輕男子，但郭姓夫妻均已60多歲，不過蕭等人事後向郭姓夫妻道歉，郭則表示「他們還年輕，只要不要再犯，願意原諒，希望讓他們去服刑，並好好做人，希望法院從輕量刑」。

判決指出，蕭男曾在郭姓夫妻在水上鄉開設的鐵工廠工作，熟知郭男會在發薪前一日領現金，便在去年五月二日謀畫強盜，與李姓和徐姓、梁姓等男子到鐵工廠作案，蕭怕被認出，與擔任駕駛的梁姓男子在外等待，由徐男、李男戴著口罩，持電擊棒和改造手槍入內。

郭姓男子證稱，當天拿槍的徐姓男子撞門，將他從浴室拖出來，他被壓在地上，還用槍抵著他太陽穴，大喝「錢在哪裡？」，還拿槍柄敲妻子的頭，妻子用手去遮，手和頭部都被打到瘀青，但工人都是領現金，因為做工的要養家，錢都早已提前給工人，只能一直說「沒有錢，若有錢就給你了」。

判決指出，徐男見遲遲不怕，一度向天花板開空包彈要脅，李男也拿電擊棒在旁威脅，但兩人見無法及時取得錢財，恐拖延時間遭他人發現便逃逸，警方獲報後，調閱監視器畫面逮捕蕭等四人。

法官審酌4人犯案動機發現，蕭男離婚、育有小學一年級的幼子，因缺錢花用，謀畫整起事件，為最核心角色判四年六月最重，李男從事物流現場作業員，因賭博欠錢，梁男從事送貨員離婚，與前妻育有1名5歲小孩，收入不穩定。