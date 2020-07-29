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疑汽機車行車糾紛釀流血衝突 騎士持刀理論反遭壓制
屏東市今天凌晨發生一起流血衝突，據了解，一名吳姓男子(22歲)騎機車於大同北路與勝利路，與一輛自小客車上的4名乘客爆發衝突，當時吳男手持短刀，刺傷一名鄭姓男子（40歲），隨後反遭其他3人壓制並痛毆，路過民眾見狀，立刻報警處理，警方獲報到場後，先將傷者送醫，除查扣吳男短刀還在他車上搜出毒品，警詢後，將吳男依傷害、毀損及毒品罪送辦。
據了解，吳男今天凌晨12時許，騎乘機車行經大同北路與勝利路口時，疑似前方自小客車阻擋去路，導致吳男不滿，便手持長約10公分左右的短刀，下車與自小客車駕駛理論。
吳男下車後，先是朝自小客車丟擲物品，還出腳踹自小客車，車上4人發現後，見吳男手持短刀，一行人也不甘示弱試圖上前圍毆吳並奪取他手上的短刀。
據目擊者表示，雙方爆發衝突的過程中，吳男持刀刺傷自小客車上的鄭姓男子，導致左大腿、左手及左肋處有割裂傷，所幸警方到場時，意識清楚，所幸並無生命危險。
反觀，持刀的吳男，慘遭自小客車上4人壓制，並痛毆吳男導致身上多處擦傷、流鼻血還幾度呼吸困難。
警方獲報到場後，將隨即控制場面，並將傷者送醫，與此同時除了查扣吳男手持的短刀之外，還在機車車廂內搜出2包咖啡包毒品，警方詢問後，將吳男依照依傷害、毀損及毒品罪送辦。
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