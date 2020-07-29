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高雄直播主之亂 連千毅一審將宣判

中央社 / 高雄29日電

直播主連千毅去年9月與另一名直播主在高雄發生街頭互嗆開槍砸店等「直播主之亂」，高雄地檢署今年1月偵結，依違反組織犯罪防制條例等起訴。高雄地方法院審結，今天下午宣判。

直播主連千毅、鄭又仁去年9月在高雄街頭發生互嗆開槍砸店等街頭暴力，這起「直播主之亂」引起社會關切，警政署多次派人南下坐鎮指揮偵辦。

高雄地檢署指揮警方組專案小組偵辦，查出連千毅以精品公司吸收公司男性員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，藉由幫派組織多次指使高雄分會成員脅迫網友刪文、道歉等，更因與被告直播主鄭又仁在網路上言語衝突，進而指使成員持槍射擊恐嚇，造成社會大眾恐慌。

檢警也查出高雄分會成員擁槍自重、聚眾滋事，專案小組先後在高雄市、苗栗縣查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個等物證，並陸續逮捕連千毅、太陽會高雄分會長謝育全、槍手張瑛桔、高雄分會組長鍾富賢等人。

高雄地檢署今年1月15日偵結，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，起訴連千毅、鄭又仁等27人，並移審在押的連千毅、謝育全、張瑛桔和鍾富賢，高雄地方法院裁定4人羈押禁見。

直播主連千毅。圖／聯合報系資料照
直播主連千毅。圖／聯合報系資料照

直播主 連千毅

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