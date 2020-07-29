查收賄 檢調搜基市建管科

基隆市政府都發處建管科昨天上午遭檢調搜索查弊。 記者游明煌／攝影

檢調接獲檢舉，指有建商透過「跑照」業者行賄基隆市府建管人員，以加快建築執照、使用執照核發速度，檢調昨天兵分廿路搜索市府建管科、涉案建商、營造商辦公室及建商住家，約談黃姓，楊姓兩名建管科人員、十多名建商及一名跑照業者，晚間移送基隆地檢署漏夜偵訊。

據了解，檢調搜索地點包括台北、新北的建商、營造商辦公室，包含其中一家建商的董事長住家，查扣相關帳冊帶回比對。

基隆市府表示，檢調共查扣四件建案卷宗等物證，市府會全力配合檢調偵辦，查明案情。

調查局桃園市調查處接獲檢舉，指基市都發處建管科人員，藉由工地現場勘驗時挑毛病，在建商申請建照、使用執照，送件審核時藉機刁難，暗示建商要「打通關係」。

建商考量資金及交屋時間壓力，為避免在申請證照程序中被拖延，導致成本增加，主動或被迫委託跑照業者充當白手套，涉及期約行賄建管人員。

調查局昨天一早搜索基市府都發處建管科辦公室，查扣二○一四至二一○五年間核發的建照，帶回四件建案卷宗進一步追查比對。

據了解，建案地點有兩件在基隆信義區，七堵區和安樂區各一件，其中兩件已完工並取得使用執照，另兩件尚未完工。

辦案人員將相關涉案官商分別帶往基隆市調查站、桃園市調處隔離偵詢，調查行收賄事證，同時釐清官員有無利用職務加速建商送件審查通過，或是違背職務放水護航。