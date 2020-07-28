大麻溫室案外案！金主投資「娛樂城」水房、洗錢上億元

高雄市檢警日前查獲博弈網站洗錢水房，涉嫌替大陸、越南兩地賭客洗錢；短短兩個月內至少經手1544億8千萬元越南盾，換算成新台幣將近2億元；主嫌遭檢察官聲押禁見獲准。記者賴郁薇／攝影 高雄市檢警數月前破獲民宅暗藏大麻溫室，循線追查發現案外案，上線疑與博弈網站洗錢水房有關聯，該水房涉嫌替大陸、越南兩地賭客洗錢；短短兩個月內至少經手1544億8千萬元越南盾，換算成新台幣將近2億元。洗錢集團少說從中牟利數十萬元，接著出資另找人暗營大麻溫室。橋頭地檢署24日晚間聲押水房徐姓主持人、許姓股東獲准。

檢警從掌握大麻溫室案線索後，密切向上追查資金來源等，發現犯嫌與博弈網站洗錢水房有關，21日收網，兵分多路搜索三民區水房、涉案人等住處，果然扣獲教戰手冊、交易報表、數據機、監視器、存摺、大麻、車輛，及現金121萬餘元、電腦27台及手機58支等證物。

據專案小組調查，該洗錢集團從去年12月開始運作，租下高雄市三民區某辦公大樓，假裝開設廣告公司，實際上卻把該處當作水房據點，利用手頭上大陸、越南人頭帳戶，替娛樂城賭博網站賭客儲值、出款，每轉帳5萬元人民幣，就收2.5元人民幣當作手續費。

該洗錢水房漸漸擴大運作，徐姓主持人上月招攬鄭姓女子等人擔任客服、金流人員，並大量租用越南人頭帳戶，這兩個月內粗估就經手1544 億8千萬元越南盾，換算成新台幣，約有1億9605萬元，平均一天可以賺到23萬至173萬元不等高額佣金。

水房許姓股東獲利後，又出資租用同在三民區的民宅，買大麻種子、鐵架、照明燈具、加濕器等設備，找來高姓男子負責栽種大麻植株、製造大麻；這也就是警方數月前破獲的民宅大麻溫室案。

警方兵分多路搜索，帶回鄭姓、許姓、方姓、柯姓等員工到案，並拘提徐姓主持人、許姓股東等人。檢察官漏夜訊問，認定徐、許涉賭博、不法洗錢等罪嫌，許還另涉製造第二級毒品罪嫌，兩人都有勾串共犯及湮滅證據之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准；其餘人等因坦承犯行，均無保請回。檢方將持續擴大清查洗錢金流、共犯。