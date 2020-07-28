密謀搶董座豪宅計畫曝光！蒙面盜張朝亮急辯：患偷竊癖

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜一案偵結，橋頭地檢署依加重強盜罪嫌起訴強盜慣犯張朝亮。記者賴郁薇／翻攝
高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜一案偵結，橋頭地檢署依加重強盜罪嫌起訴強盜慣犯張朝亮。記者賴郁薇／翻攝
高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜洗劫，屋內金飾、外幣現金全遭搜刮一空。檢警循線追捕，懷疑主嫌之一，可能是曾犯下新光集團千金吳如月豪宅強盜案的張朝亮。主謀張朝亮當庭一度透過律師聲稱患「偷竊癖」，卻被心理衡鑑結果打槍，橋頭地院近日依加重強盜罪，判處他9年徒刑。

主謀張朝亮被判處有期徒刑9年，共犯周俊誼也遭依加重強盜罪判處有期徒刑8年半；王姓、常姓幫助犯則分別遭判處有期徒刑4月，各得易科罰金12萬元，均可上訴。

據了解，曾犯下多起強盜案的張朝亮服刑出獄後，疑缺錢買毒品，心起歹念重操舊業，鎖定位在鳥松的長興化工老董豪宅做為下手目標，去泥多次現場探查地形、規劃逃逸路線，又透過中間人牽線，找上同樣缺錢、涉3起吸食安非他命案遭通緝的周俊誼一起作案。

張朝亮、周俊誼選在去年8月29日下午動手，分別持改造手槍、空氣槍潛入豪宅，用塑膠束帶綑綁宅內園丁、看護、按摩師等4人，確認控制屋內6名人質行動後，隨即強盜屋內黃金壽桃、黃金碗、黃金金牌、現金、外幣、藝品、花瓶、珍珠項鍊等貴重物品，市值近百萬元。得逞後，兩人跳上宅內未拔下鑰匙的機車逃逸。

張、周逃逸不久，又雙雙將棄車棄置大樹一處閒置空地，再一起搭計程車、坐高鐵潛逃北部。檢警採集跡證，鎖定張朝亮、周俊誼涉嫌重大，隨即佈線追捕，分別在桃園中壢、台中南區逮到兩人，但贓物疑早被銷贓朋分，僅追回8萬多元現金。

檢警深入追查發現，張朝亮認為犯案可能需要人手協助，於是透過常姓、王姓中間人輾轉牽線，聯繫上同樣缺錢的毒品通緝犯周俊誼聯手犯案；周俊誼爽快答應聽從張朝亮指示犯案。

檢方偵辦發現，張朝亮、周俊誼等四人曾相約台北西門捷運站某咖啡廳見面，張朝亮還試探周的體力、膽量、甚至犯案經驗，接著交代周要準備衣物、口罩變裝，還要備有護目鏡以防行搶噴辣椒水時遭波及。張朝亮自己則準備槍械、束帶、頭套、犯案後變裝衣物、手套、辣椒水噴槍、辣椒噴霧器等。

張朝亮、周俊誼在犯案前一天，約在高雄市圓山飯店旁的安養中心會合；不僅仔細講解作案目標屋況，張還謹慎提醒，犯案時要便裝、全程戴口罩，「遇到人反抗盡量不要開槍」、「用辣椒水嚇阻對方」、「求財盡量不要傷人」，同時聯繫好逃逸方式。兩人犯案逞後北上逃逸，分別給常、王8千元、4萬元贓款答謝。

沒想到，作案前仔細分工，張朝亮、周俊誼卻在落網後急著互推責任。張朝亮推託說，原意只是要竊盜而已，周俊誼想通吃，指示「乾脆把人綁一綁全部搜刮乾淨」，才會配合指令動作。周俊誼也反咬，中間人最初牽線時說「有一條賺錢的路子，要不要賺」，稱跟張朝亮做、聽張朝亮的話，全程都是張朝亮規劃、指揮。

法官通盤了解案情、相關涉案人說詞後，採信周俊誼說法，認定張朝亮是主謀。張朝亮委任律師又稱，張朝亮患偷竊癖、衝動控制障礙才犯案，聲請精神鑑定；然而，經心理衡鑑診斷出，張朝亮並未確診患有偷竊癖，也無明顯衝動控制困難，但有疑似「邊緣型」、「反社會型」性格，容易感受到重度憂慮，焦慮。

全案近日審結，橋頭地院認定張朝亮、周俊誼共犯攜帶兇器踰越牆垣侵入住宅強盜罪，分別判處有期徒刑9年、8年半；王姓、常姓幫助犯則分別遭判處有期徒刑4月，各得易科罰金12萬元。均可上訴。

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