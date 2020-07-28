殺父廿餘刀嫌臭再棄屍 逆子稱「我農藥中毒過」

胡姓男子弒父後棄屍，一審遭處無期徒刑，台灣高等法院今續行準備程序。記者王宏舜／攝影 胡姓男子不滿父親叨念，去年5月拿水果刀狂刺父親廿多刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，檢方認為應處死刑而上訴；高等法院今開庭時，胡稱曾因農藥中毒而住院，碎唸「台北這邊不知道喔？科技那麼好！」

胡（40歲）曾因毒品等案服刑2年，去年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。去年5月31日早上6點多，胡與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。

胡任父親遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神不得對精神病患判處死刑，竹院判他無期徒刑。

檢察官認為無期徒刑「過輕」，主張應處死刑，高院今續行準備程序。因胡平時只和父親居住，父親又已往生，其他家屬也不願意再出面，鑑定機關難以評估胡的家族、社會史與再社會化可能性。

法官表示，量刑的重點在於胡的犯行是否符合犯情節最重大之罪；胡則稱自己住過多家醫院，懷疑查不到他的住院資料「可能被洗掉了」，並指自己曾因農藥中毒而住進長庚醫院，科技這麼發達「台北這邊不知道喔？」義務辯護律師表示，若胡的家人不願配合補充鑑定，就不再堅持。法官諭知候核辦。