遏止台灣灘盜砂 海巡：查扣抽砂船賣不出就擊沉

澎湖海域台灣灘漸成盜採熱區，去年10月至今已有3艘非法大陸船舶遭查扣。海巡署艦隊分署今天表示，針對拍賣未果抽砂船，將移作軍方做靶船擊沉、委託拆解或做人工魚礁等方式處理。

中國大陸抽（運）砂船侵入台灣海域盜砂，原以金馬禁止、限制水域為主，近年因中國大陸宣布沿海限制採砂，澎湖海域台灣灘漸成盜採熱區。

艦隊分署展現強勢執法，去年10月間結合偵防分署特勤人員、空勤總隊直升機，首次執行台灣灘海域違法抽砂專案取締任務，迄今執行2次。扣留中國大陸籍「長興36號」運砂船（總噸位2萬7711噸）、「豐溢9969號」抽砂船（4226噸），以及「海航5679號」抽砂船（7539噸）等3艘非法船舶。

艦隊分署指出，面對中國籍抽（運）砂船，強力執法查扣帶案是必要手段。為有效解決違法抽砂船泊靠碼頭問題，行政院也邀集相關部會召開跨部會議，研商台灣灘中國抽砂船問題與對策，經與會專家學者討論，扣留抽砂船仍以「拍賣」為優先，並採優先限制條件拍賣，以防扣留抽砂船重回中方船東手中。

至於拍賣未果抽砂船，將移作「軍方做靶船擊沉」、「委託拆解」、「海洋棄置沉入大海」或「做人工魚礁」等方式處理，以期加快扣留船舶處置速度，讓海巡艦艇能隨時重啟專案查緝行動，展現執法威信與決心。

依艦隊分署數據，自民國105年迄今，在金門地區查扣7艘抽（運）砂船、馬祖地區查扣5艘、台灣灘海域查扣3艘，合計查扣15艘。其中，去年10月24日首度依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」在台灣灘海域查扣「長興36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船 ，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，易科罰金，船舶沒收。

至於在台灣灘第3艘查扣的「海航5679號」抽砂船，橋頭地檢署已偵查終結，認定該船故意損害天然資源及破壞自然生態，將1船8人提起公訴。

海巡署表示，今年1月至7月底，海巡艦船在台灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計2988艘次。為有效遏止這類案件發生，除常態部署艦船在各海域巡邏查處外，並強化金門、馬祖海域勤務部署，更於台灣灘海域全天候派遣1艘大型巡防艦船，結合空偵、國軍海空監偵能量執行驅離任務，規劃專案查扣取締任務。