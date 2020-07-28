遏止台灣灘盜砂 海巡：查扣抽砂船賣不出就擊沉

中央社 / 澎湖28日電

澎湖海域台灣灘漸成盜採熱區，去年10月至今已有3艘非法大陸船舶遭查扣。海巡署艦隊分署今天表示，針對拍賣未果抽砂船，將移作軍方做靶船擊沉、委託拆解或做人工魚礁等方式處理。

中國大陸抽（運）砂船侵入台灣海域盜砂，原以金馬禁止、限制水域為主，近年因中國大陸宣布沿海限制採砂，澎湖海域台灣灘漸成盜採熱區。

艦隊分署展現強勢執法，去年10月間結合偵防分署特勤人員、空勤總隊直升機，首次執行台灣灘海域違法抽砂專案取締任務，迄今執行2次。扣留中國大陸籍「長興36號」運砂船（總噸位2萬7711噸）、「豐溢9969號」抽砂船（4226噸），以及「海航5679號」抽砂船（7539噸）等3艘非法船舶。

艦隊分署指出，面對中國籍抽（運）砂船，強力執法查扣帶案是必要手段。為有效解決違法抽砂船泊靠碼頭問題，行政院也邀集相關部會召開跨部會議，研商台灣灘中國抽砂船問題與對策，經與會專家學者討論，扣留抽砂船仍以「拍賣」為優先，並採優先限制條件拍賣，以防扣留抽砂船重回中方船東手中。

至於拍賣未果抽砂船，將移作「軍方做靶船擊沉」、「委託拆解」、「海洋棄置沉入大海」或「做人工魚礁」等方式處理，以期加快扣留船舶處置速度，讓海巡艦艇能隨時重啟專案查緝行動，展現執法威信與決心。

依艦隊分署數據，自民國105年迄今，在金門地區查扣7艘抽（運）砂船、馬祖地區查扣5艘、台灣灘海域查扣3艘，合計查扣15艘。其中，去年10月24日首度依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」在台灣灘海域查扣「長興36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船 ，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，易科罰金，船舶沒收。

至於在台灣灘第3艘查扣的「海航5679號」抽砂船，橋頭地檢署已偵查終結，認定該船故意損害天然資源及破壞自然生態，將1船8人提起公訴。

海巡署表示，今年1月至7月底，海巡艦船在台灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計2988艘次。為有效遏止這類案件發生，除常態部署艦船在各海域巡邏查處外，並強化金門、馬祖海域勤務部署，更於台灣灘海域全天候派遣1艘大型巡防艦船，結合空偵、國軍海空監偵能量執行驅離任務，規劃專案查扣取締任務。

海巡署 澎湖

延伸閱讀

陸漁船越界東沙海域捕鰻 18陸船員押台幸無染疫

美施壓我續支天鷹專案結餘款 國防部：台美溝通良好

陸運砂船澎湖外海翻覆 1獲救4死4失蹤

中國搜救機穿越台海中線 空軍：嚴密監控

相關新聞

密謀搶董座豪宅計畫曝光！蒙面盜張朝亮急辯：患偷竊癖

高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜洗劫，屋內金飾、外幣現金全遭搜刮一空。檢警循線追捕，懷疑主嫌之一，可能是曾犯下新光集團...

殺父廿餘刀嫌臭再棄屍 逆子稱「我農藥中毒過」

胡姓男子不滿父親叨念，去年5月拿水果刀狂刺父親廿多刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹...

天道盟主「鐵霸」妹妹涉地下期貨 買空賣空賺3千萬

天道盟盟主「鐵霸」的妹妹曾姓女子，涉嫌經營地下期貨公司招攬客戶，收受匯款卻未實際交易，半年得手逾3000萬元；刑事局查獲...

陸漁船越界東沙海域捕鰻 18陸船員押台幸無染疫

高雄地檢署指揮海巡署執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案，4天前深夜於東沙島東北方海域約9浬處，當場查獲中國大陸漁船「琼海0...

影／網路遊戲吸收少年耍詐 師徒制用群呼系統騙港陸

基隆市孫姓男子涉嫌在嘉義市租賃透天連棟別墅經營詐欺機房，還透過線上遊戲「奇蹟」吸收國中畢業的3名少年，擔任詐欺機房第一線...

八仙事件「奇蹟男孩」又出事 代收K他命毒郵包遭起訴

在八仙事件中全身80%燒傷奇蹟倖存被稱為「奇蹟男孩」的陳柏安，今年6月間涉嫌以10萬元為報酬，代收從國外寄來台的K他命「...

北市忠孝橋下街友遭人痛毆致死 檢方起訴主嫌追查共犯

北市男子潘順發今年3月間飲酒後想起與林姓男子有嫌隙，與友人「阿翔」在堤外便道忠孝橋下以木棍、鷹架痛毆頭部，兩人逃逸後林男...

抓販毒藥頭 彰化員林警方意外查獲小型軍火庫

彰化縣劉姓藥頭在員林市山腳路一帶販賣毒品，被警方盯上，經過多日跟監，警方昨天持搜索票，晚間到劉的住處外面埋伏，見他開車回...

想不開輕生？台南工人渾身多處刀傷 自家墜樓送醫不治

台南市36歲王姓男工人，今天清晨7點多從5樓自家墜落2樓遮雨棚，身上多處刀傷，臟器外露，身旁有一把刀，救護人員把他救下送...

台74線酒駕自撞護欄 男無生命跡象送醫救回

台中市張姓男子昨天深夜11時許，開車行經台74線23公里處時，疑不勝酒力，自撞中央分隔島護欄，警、消獲報到場時，張已無生...

雲林漁船、風電工作船 海上對峙

雲林縣海域昨天下午發生漁船和風電能源公司的工程船在海上對峙局面，驚動海巡署派艇出海戒備，直到昨晚仍有漁船在海上停留，阻止...

衛武營變更設計 文化部判多付近1.3億

衛武營國家藝術文化中心擁有全世界最大單一屋頂劇院，被時代雜誌選為世界百大景點，但負責設計的荷蘭籍建築師法蘭馨．侯班（Fr...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

壓童下水被控殺人未遂 陳姓警官發長文盼「還原」真相

台74線酒駕自撞護欄 男無生命跡象送醫救回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。