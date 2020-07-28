天道盟主「鐵霸」妹妹涉地下期貨 買空賣空賺3千萬

天道盟盟主「鐵霸」的妹妹曾姓女子，涉嫌經營地下期貨公司招攬客戶，收受匯款卻未實際交易，半年得手逾3000萬元；刑事局查獲曾等17人送辦，法院裁定曾20萬元交保，檢方令其餘犯嫌5至10萬元交保。

警方調查，曾姓女子（48歲）結合曾任證券商營業員的曹姓女子（36歲）及曹的弟弟（32歲），在新北市中和區某商辦大樓租辦公室，宣稱經營美國盈透證券在台子公司，以IFSA、IMTI、SSOI、福邦期貨等公司名義招攬客戶。

該公司掌握合法證券商客戶名單，由業務員致電相約超商、咖啡廳面談，以免保證金、低手續費說服加入；客戶依指示下載公司開發的APP操作交易，匯款至指定銀行帳戶，實際未下單至期貨交易所。

刑事局偵七大隊第一隊接獲線報，去年12月搜索辦公室逮捕曹姓姊弟等12人，今年4月拘提曾，上月起再通知4人到案。曾稱協助領取博弈網站款項，對期貨不知情。

據調查，該公司進行教育訓練，針對客戶可能疑問擬定說詞取信，每月「買空賣空」獲利500多萬元，約400名客戶遍及各縣市，含上班族及家庭主婦，最多損失5、600萬元。