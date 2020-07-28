陸漁船越界東沙海域捕鰻 18陸船員押台幸無染疫

高雄地檢署指揮海巡署執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案，4天前深夜於東沙島東北方海域約9浬處，當場查獲中國大陸漁船「琼海0109309號」涉違法越界捕漁，海巡將漁船及18名陸籍船員押返高雄港，幸好新冠肺炎篩檢全呈陰性；檢方昨天視訊問案後雖命令請回，18人現隔離檢疫中。

檢方認定漁船的李姓船長、船員共18人都涉違反入出國及移民法第74條未經許可入境、台灣地區與大陸地區人民關係條例第15條第1款、第79條第1項使大陸地區人民非法進入臺灣地區等罪嫌；漁獲部分沒發現保育類或高雄市政府公告禁止採捕的七大物種，當場交由東沙管理站野放。

海巡署指出，近期發現中國大陸漁船在深夜越界進入東沙海域違法採捕，艦隊分署高雄海巡隊報請雄檢指揮，調派中機隊臺中艦、高雄隊10052艇、臺南隊10025艇及東沙分隊2056艇等總共1艦3艇執行專案。

本月24日深夜11點10分，海巡艦艇在東沙島東北9浬處發現陸籍漁船「琼海0109309號」正用小舟於環礁上，以塑膠管籠捕魚，還刻意塗抹隱匿左右舷及船艉的船名，企圖逃避查緝，但海巡內外夾擊下成功登檢，25日凌晨3點多將漁船押到東沙島西南1.2浬海域下錨；初步調查，該船有小舟3艘，共18人，船艙約500公斤漁獲皆為海鰻。