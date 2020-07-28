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影／網路遊戲吸收少年耍詐 師徒制用群呼系統騙港陸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日攻堅，帶回孫等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日攻堅，帶回孫等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝

基隆市孫姓男子涉嫌在嘉義市租賃透天連棟別墅經營詐欺機房，還透過線上遊戲「奇蹟」吸收國中畢業的3名少年，擔任詐欺機房第一線人員，詐騙大陸、香港民眾，孫除了以「師徒制」向少年傳授詐騙技巧外，另透過平板電腦群呼系統，以未繳電話費為由行詐，刑事局監控1周後收網攻堅，21日帶回孫等涉案13人，孫遭檢方以詐欺等罪，聲押獲准。

刑事局中打第三隊在月中接獲線報，綽號「阿彬」的孫姓男子（38歲）涉嫌在嘉義市西區租賃透天別墅經營詐欺機房，詐騙大陸、香港民眾，刑事局報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮後，與嘉義市第一警分局成立專案小組偵辦，全案經一周蒐證後，21日出動保一總隊維安特勤隊前往別墅攻堅，帶回孫等涉案13人。

據查，孫姓男子素行不良，有類似前科，涉案13名成員中有7名有詐欺前科，其中有3人還是年僅17歲、國中畢業的少年，涉案少年都是透過網路遊戲「奇蹟」，被涉案歹徒在線上詢問「想不想賺大錢」，以每期獲利的6%，吸引少年加入，少年加入後，以「師徒制」傳授少年第一線詐騙人員的手法與技巧，

據查，孫姓男子為首的詐欺機房，利用平板電腦群呼系統發話撥打給香港民眾，以「中國移動公司電話欠費」的話術進行詐騙，等待民眾回電後，由第一線人員告知欠費情形，民眾採信後再由第二線人員假冒公安受理報案，之後由第三線人員假冒檢察官，以監管帳戶名義處理轉帳事宜，若民眾不察，就會受騙上當。

據查，孫等人都辯稱才剛開始詐騙不久，沒有詐騙所得，但檢警高度懷疑，將陸續根據現場搜扣的贓證物，繼續追查是否有共犯及被害人，全案依詐欺、組織犯罪移送嘉義地檢署後，檢方聲押孫、陳（40歲）、張（29歲）、姜姓男子（28歲）等4人獲准，其餘涉案人交保候傳。

刑事局中打第三隊呼籲，孫姓嫌犯的詐騙手法已是老梗，但仍有民眾信以為真，若民眾如接到來路不明的可疑電話，請務必先向親友或是撥打165反詐騙諮詢專線求證，以免成為詐欺集團詐騙的受害者。

基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅，查獲平板電腦、路由器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅，查獲平板電腦、路由器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅，查扣涉案平板電腦、筆電、手機、路由器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅，查扣涉案平板電腦、筆電、手機、路由器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅。記者陳宏睿／翻攝
基隆市孫姓男子在嘉義市租賃透天民宅經營機房，刑事局21日出動維安特勤隊前往攻堅。記者陳宏睿／翻攝

詐騙 詐欺 網路遊戲

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