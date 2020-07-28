八仙事件「奇蹟男孩」又出事 代收K他命毒郵包遭起訴

在八仙事件中全身80%燒傷奇蹟倖存被稱為「奇蹟男孩」的陳柏安，今年6月間涉嫌以10萬元為報酬，代收從國外寄來台的K他命「毒郵包」遭查獲，台北地檢署今依違反毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪嫌起訴他和代收人廖男。

22歲的陳柏安被醫護人員形容是「奇蹟男孩」，在八仙事件中全身80%燒傷，因成功植皮而奇蹟倖存。他前年1月因夜店糾紛，和6名友人一起擄走被害人痛毆後丟包交流道，新北地院去年依剝奪他人行動自由罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

檢警調查，綽號「小胖」的不知名男子透過FACETIME與陳柏安聯繫，以10萬元代價委請代為收受從國外寄來台的三級毒品K他命「毒郵包」，約定事成可得10萬元，陳男則讓廖姓友人當收件人，兩人再私下朋分報酬。