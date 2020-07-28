抓販毒藥頭 彰化員林警方意外查獲小型軍火庫

彰化縣劉姓藥頭在員林市山腳路一帶販賣毒品，被警方盯上，經過多日跟監，警方昨天持搜索票，晚間到劉的住處外面埋伏，見他開車回家，警方一湧而上逮人，在他的後車廂找到改造的衝鋒槍、手槍、子彈、開山刀等武器，數量不少。

劉嫌堅稱不知借來的車有這些東西，但警方訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，今天移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，劉嫌（35歲）曾因販毒入獄，刑滿獲釋不知悔改，繼續販毒維生，警方據報後跟監多日，掌握他昨天晚上回家的時間，不僅抓到人，還意外起出一批改造的槍砲彈藥，有一把衝鋒槍、四把手槍、124顆子彈、一把藍波刀、一把開山刀、兩把西瓜刀，第一級毒品海洛因0.62公克，和一包成分不明的毒品0.82公克。