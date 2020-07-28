衛武營變更設計 文化部判多付近1.3億

高雄衛武營國家藝術文化中心工程期間變更空間設計，台北地院判文化部應給付一億二八八八萬餘元。 圖／衛武營文化中心提供

衛武營國家藝術文化中心擁有全世界最大單一屋頂劇院，被時代雜誌選為世界百大景點，但負責設計的荷蘭籍建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）與羅興華建築師事務所因工程期間被要求變更空間設計，共同提告要求文化部給付設計服務費差額，台北地院判決文化部應給付一億二八八八萬餘元，文化部昨天表示將上訴。

負責設計高雄衛武營國家藝術文化中心的荷蘭籍建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）跨海提告。 圖／聯合報系資料照片

法蘭馨．侯班的Mecanoour建築事務所、羅興華建築師事務提告主張，雙方二○○七年共同承攬衛武營中心新建工程規畫設計；衛武營原要求設置戲劇院、實驗劇場、音樂廳、演奏廳，依指示設計完成規畫後卻被要求停止作業，二○○八年大幅更動空間設計，演奏廳改中劇場，另取消實驗劇場變更為演奏廳。

他們認為衛武營變更規畫設計幅度過大，已屬「重大變更」，除工程期程延後，工程預算從六十五億元增至八十一億餘元，依契約重新規畫設計後的服務費也應重新計算，提告要求文化部給付設計服務費差額一億三二一九萬餘元。

文化部抗辯，工程主體內容變更是先期規畫、設計草圖階段，且原規畫大部分都留用，僅草圖修正，不是重新規畫設計，不符合契約中「重大變更」，設計方不能請求服務費差額。

衛武營文化中心擁有臺灣唯一的葡萄園式音樂廳，因變更設計與荷籍建築師打官司敗訴。 圖／聯合報系資料照片

法官認為，設計方先前已就工程草圖階段百分之十五設計服務費差額另案提告，最高法院判付兩千餘萬元確定；根據確定判決見解，衛武營變更空間設計確屬「重大變更」，等同重新規畫設計，依據「爭點效」原則，本案法院不能做出相反判斷。

判決指出，雖然文化部認為設計方同時向工程會申請調解，不能再重複提告請求給付服務費差額，但法官認為兩案請求權基礎、給付款項性質不相同，仍可提訴訟。

法院認為，根據雙方契約約定，扣除文化部已確定給付的工程草圖階段服務費，文化部應再給付一億二八八八萬餘元給法蘭馨．侯班和羅興華建築師事務所。