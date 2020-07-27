刑事局破獲靈骨塔詐騙集團 12嫌羈押

以40歲張男為首的靈骨塔詐騙集團涉嫌於民國107至108年仲介買賣殯葬商品，以被害人違約等由脅迫簽立和解書或合約詐騙，至少26人受騙，刑事局逮15嫌送辦，法院裁定12嫌羈押。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊第一隊隊長王琮聖表示，日前接獲情資指主嫌張男等人於107至108年間共組靈骨塔詐騙集團，透過成立公司招募、培養年輕人擔任詐騙話務員，並主動致電給已持有殯葬商品的年長被害人行騙。

刑事局隨即和新北市警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據調查了解，此詐騙集團於新北市板橋區成立「泰臨開發有限公司」「願暻開發有限公司」和「鴻滿生命禮儀有限公司」等3家公司，並鎖定北台灣和中台灣的長者行騙。

據指出，擔任老闆的張男成立公司後，由招募的詐騙話務員負責主動撥打電話給持有殯葬商品的年長者，因其查證能力不佳且多不願告知親屬，透過熱絡聯繫培養感情後，再介紹由集團共犯偽裝的假買家（假仲介）給被害人，並佯稱要以大筆金額收購其持有殯葬商品，但要求需達一定數量才購買。

被害人見機不可失，在話務員及假買家（假仲介）推波助瀾鼓吹下，先行支付現金添購其他指定殯葬商品，包括骨灰罈、內膽等，單價約3至10萬元不等，當被害人投入畢生積蓄後，詐騙集團成員便聯手以各種理由取消、拖延交易，並以被害人違約為由，脅迫簽立和解書或另簽一筆大額合約繼續詐騙，詐騙成員到售後可抽取3%至10%的獲利。

其中，有名被害女長者是持房產抵押借錢，最後因還不出錢而一度企圖尋短。

警方初步估計，此案被害人至少26人，且累計107至108年違法詐騙金額約新台幣2253萬餘元。

專案小組經長期偵辦，見時機成熟於今年2至7月間陸續持搜索票和拘票，前往涉案張男在新北市住處，以及其他成員位於雙北市、桃園市等共計22處執行拘提、搜索，共查緝15嫌到案。

同時，查扣教戰手則、客戶個資名單、交易資料、電磁紀錄等物證。

全案詢後依涉組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦，法院裁定包括張男等12嫌羈押、2嫌交保、1人請回。

警方呼籲，若此案仍有其他民眾受害，請就近向警察機關報案。