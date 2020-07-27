前國防部發言人羅紹和親自帶隊 率國中生參訪警局
前國防部發言人羅紹和退伍後，投身社會公益事業，目前擔任安得烈食物銀行執行長，安得烈慈善協會以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，日前特地舉辦「暑期生命成長營」，讓正值志學之年的學童們認識警察工作，並幫助他們確立未來志向，羅紹和親自帶領一群13到15歲的國中生，到中正一警分局參訪，近距離接觸警察工作，體驗箇中甘苦。
為了迎接學生大駕光臨，警分局各業務單位絞盡腦汁，希望用最淺顯易懂的方式讓學童們體驗警察工作及學習如何保護自己，分局安排警用裝備介紹、採指紋體驗、新興毒品介紹、拘留所參訪、婦幼防身安全講座及交通安全宣導等豐富課程，透過互動式課程及情境的變化，讓學生在歡樂的環境中學習遇到危害情境時應該如何應對，以及如何避開危險環境。學童親自體驗穿上警察執勤的應勤裝備，帥氣又專業的模樣，讓孩子們嗨翻，忍不住跟著角色扮演，氣氛熱絡。
最後分局預備了帥氣的警用大型重機做為一天參訪的結尾，龐大帥氣的車身立刻吸引大家目光，爭相坐上警用大型重機過過癮，一旁的老師也拿出相機記錄這難得的一刻。警方希望，這次參訪不僅讓孩子了解警察工作的辛勞，同時也認識正確的行為及觀念，讓犯罪預防向下扎根。
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