開車衝撞員警辯沒看見 法官打臉：除非眼睛看不見

有多項毒品前科的王姓男子，今年4月在新北市泰山區因違規停車，被巡邏員警敲窗盤查，但他不從，還開車衝撞員警企圖逃逸，被逮還矢口否認，結果說法未被採信，被新北地院依妨害公務執行罪判刑4月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，王男是因為把車違停在公車停靠區而被林口警方盯上。他第一時間未加以理會員警，還開車衝撞對方，雖未把人撞傷，但因為已經撞到，所以被控妨害公務。

偵訊時，王男否認犯行，辯稱第一時間沒注意到對方是警察，後來看到是警察就停下來了。