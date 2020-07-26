假檢事官騙16萬食髓知味 警用千元冥鈔反詐騙抓車手

桃園市林姓男子6天前突然接到詐騙集團成員假冒檢察事務官電話，詐騙集團以他涉嫌洗錢販毒為由，要求領出存款由「檢調監管」，林男交付16萬元，詐騙集團食髓知味昨天再故技重施，要求再付70萬元，林男懷疑報警，警方今天上午表示，警方以假的千元「冥鈔」偽裝真鈔，請林男約出詐騙成員交款時，趁機逮捕詐騙集團吳姓車手。

林姓男子指出，6天前，他在家裡突然接到1名自稱地檢署檢察事務官男子來電，以他的銀行帳戶遭毒販利用當做販毒洗錢帳戶，必須將存款全部提出，交檢調監管證明清白，他緊張失措下，同意先交付16萬元，交給給自稱檢察事務官男子。未料昨天下午，又接到該自稱檢察事務官男子來電，以同樣手法，要他再交付70萬元，否則將涉嫌販毒洗錢，他家人提醒是否遇到詐騙，他才驚覺被騙報警偵辦。