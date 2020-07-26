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影／台中停車糾紛起口角 莽男酒後持雙刀砍傷人
台中市郭姓男子今天上午酒後在北屯區同榮公園，因停車糾紛與廖姓工人起口角，廖持棍棒欲攻擊郭，郭就持在水果行使用的水果刀、菜刀，上前理論，雙方爆發口角後，郭持刀砍傷廖的左手臂，傷及韌帶，經縫合後無大礙，全案將依傷害罪方向偵辦，已將郭帶回派出所詢問，釐清案情。
據查，郭姓男子（51歲）在水果行上班，今天上午10時許，郭因廖姓工人（56歲）的電動機車停放位置，擋著北屯區
同榮公園出入口，出言規勸，雙方因而口角，因郭、廖二人都有喝酒，吵得不可開交，廖手持棍棒欲攻擊郭，郭也不甘示弱，拿出菜刀、水果刀與廖理論，雙方爆發衝突後，郭持刀攻擊廖，造成廖左手臂遭割傷，割到血管、韌帶，經送醫後無大礙。
全案目前暫依傷害罪方向偵辦，已將涉案郭帶回派出所詢問，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
台中市第五警分局呼籲，切勿酒後藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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