男子周末墾丁住民宿 嫌隔壁太吵亮槍恐嚇隨後被逮

吳姓男子昨天至墾丁遊玩，並入住墾丁某民宿，到了晚間卻因隔壁住戶太吵，便持槍至隔壁恐嚇遊客，待吳男離去後，遊客立刻報警。警方獲報趕抵現場，吳男逃逸時，卻不慎摔倒導致右腳骨折，警方立刻將他逮捕，並從吳男身上及住處搜出2把非制式手槍、24發子彈、3個彈匣等違禁物。警詢後，將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌送辦。

據了解，吳男（40多歲）於25日入住墾丁某民宿，當時隔壁正住著5名遊客，到了凌晨1時許，卻因隔壁太吵，令吳感到不滿，屢次反應仍未改善，甚至還聽到隔壁踹牆的聲響，一氣之下，他便持槍至到隔壁恫嚇後便離去。

民宿內的遊客趁吳男離開後，便隨即報警，並向警方表示，「遭人持槍恐嚇」。警方獲報趕抵現場，吳男趕緊衝出民宿，逃逸的過程中，不慎摔倒，導致右腳骨折，警方，立刻上前逮人，同時在他身上及民宿內共搜出2把非制式手槍、24發子彈、3個彈匣、10枝改造槍管，4枚彈殼等違禁物。