陸商任國龍炒作大同股票 調查局列外逃名單
上海龍峰企業董事長任國龍涉與台商鄭文逸炒作大同公司股票獲利新台幣11億餘元，因未到案遭北檢通緝。調查局日前將任國龍列為外逃通緝犯加強查緝，並呼籲民眾提供線索。
檢調查出，中國商人任國龍與鄭文逸於民國105年7、8月間，共同謀議炒作大同公司股價獲利，由任國龍以地下通匯及境外轉帳匯款港幣2億元給鄭文逸，並隱匿陸資身分，佯裝港資大量買進大同公司股票，拉抬大同股價。
大同公司董事會106年5月11日進行改選，股票停止過戶日為同年3月13日，鄭文逸對外佯稱爭取經營權，卻不繼續持股及辦理登記參加股東會，竟於停止過戶日前，趁股價高點時，將證券帳戶內股票大舉賣出牟取暴利，實現獲利達新台幣11億餘元。
台北地檢署已先行起訴鄭文逸等人，另案偵辦任國龍，但任國龍始終經傳喚未到案，北檢6月間發布通緝。
由於全案由調查局台北市調查處負責調查，調查局日前將任國龍列入外逃通緝犯名單，除加強查緝行蹤，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲冊列外逃通緝犯後，可獲頒發金額最高100萬元的檢舉獎金。
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