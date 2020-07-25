用電暴增 中科院逮技術師種大麻

中科院證實，一名謝姓技術師涉種大麻被逮。圖／聯合報系資料照片

中山科學研究院竟成毒農場。中科院飛彈所謝姓技術師在宿舍水耕種植二級毒品大麻，因用電量大增，院方日前會同憲兵和警方查獲十三株大麻、菸草及分裝好的搖頭丸毒品；謝男供稱，因工作壓力大，才種大麻自吸紓壓，否認販毒，前天被法院裁定收押。

中科院指出，謝男所住的單身宿舍，被舍監發現近兩個月用電量大增，且經常二十四小時都亮著燈，情況異常，二十二日會同監察人員前往宿舍清查，發現十三株大麻植栽及吸食器，通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場處理。

據了解，謝男為約聘人員，在飛彈所擔任技術師，負責機械加工工作，具有碩士學歷，進中科院任職四年多，同事聽聞此事感到相當訝異，表示平常看不出謝男有任何異狀。

據悉，謝男房內除了大小不一的盆栽，並以獨特的水耕方式種植大麻，加上葉子呈現鋸齒狀，員警採集樣本鑑定，確認是大麻植栽後，全數扣留。

謝男供稱，大麻種子是透過網路從荷蘭、英國等大麻合法國家採購，由於大麻照顧不易，才種在宿舍內，以燈光代替太陽照射「細心照料」，定期採收毒品。

警方調查，謝男種植的大麻植栽大小不一，每株約僅十多公分，研判尚未收成，不排除謝男有出售牟利的可能；中科院聲明，除依法究辦外，會檢討辦理解僱汰除，加強員工反毒教育，避免類似案件再生。

從事行銷服務的周姓男子為交易大麻，動手把自家書房打造成大麻溫室，裡頭擺滿植栽棚、燈具，還用循環扇維持空氣流通。記者賴郁薇／翻攝

夜店男改造書房 搞大麻溫室

另外，周姓男子為了在夜店交易大麻，動手把自家書房打造成大麻溫室，裡頭擺滿植栽棚、燈具，還用循環扇維持空氣流通，刑事局南打中心日前北上搜索，查獲大麻十九株、大麻成品三公克，檢方命周男交保五萬元。