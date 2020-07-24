雙北一夜3超商遭持刀搶劫 涉案男移工落網
新北市汐止、樹林區及台北市信義區的3家超商，凌晨被持刀強盜，3名店員分別遭刺傷及毆傷，歹徒得手約2萬元逃逸，警方研判同一人所為，晚間在基隆市查獲1名涉案的越南籍男子，將帶返警局偵詢。
警方調查，這名男子是越南籍移工，在基隆市六堵工業區上班，住七堵宿舍，晚間6點多在七堵泰安瀑布的步道落網。
據調查，今天凌晨近1點，一名男子前往新北市汐止區大同路某超商，拿一罐飲料至櫃台結帳後，進入櫃台掏出水果刀，威脅江姓男店員（39歲）交付現金，得手9900元後，刺傷江的右手掌逃離。
案發後約1小時，台北市信義區中坡北路一家超商遭強盜，歹徒同樣購買飲料，結帳時持刀刺傷余姓男店員（19歲）後腰，逼迫打開收銀機，搜刮1萬多元逃逸。凌晨近4點，新北樹林區博愛街1家超商也遭搶，歹徒未得手，打傷店員後逃逸。
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