快訊

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

雙北一夜3超商遭持刀搶劫 涉案男移工落網

聯合報 / 記者李奕昕／新北即時報導

一名男子至新北市汐止區某超商，持水果刀強盜9900元，刺傷店員手掌逃逸。記者李奕昕／翻攝
一名男子至新北市汐止區某超商，持水果刀強盜9900元，刺傷店員手掌逃逸。記者李奕昕／翻攝

新北市汐止、樹林區及台北市信義區的3家超商，凌晨被持刀強盜，3名店員分別遭刺傷及毆傷，歹徒得手約2萬元逃逸，警方研判同一人所為，晚間在基隆市查獲1名涉案的越南籍男子，將帶返警局偵詢。

警方調查，這名男子是越南籍移工，在基隆市六堵工業區上班，住七堵宿舍，晚間6點多在七堵泰安瀑布的步道落網。

據調查，今天凌晨近1點，一名男子前往新北市汐止區大同路某超商，拿一罐飲料至櫃台結帳後，進入櫃台掏出水果刀，威脅江姓男店員（39歲）交付現金，得手9900元後，刺傷江的右手掌逃離。

案發後約1小時，台北市信義區中坡北路一家超商遭強盜，歹徒同樣購買飲料，結帳時持刀刺傷余姓男店員（19歲）後腰，逼迫打開收銀機，搜刮1萬多元逃逸。凌晨近4點，新北樹林區博愛街1家超商也遭搶，歹徒未得手，打傷店員後逃逸。

超商

延伸閱讀

雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人

移工逃逸長達10年 桃園八德警封城掃蕩查獲

移民官喬裝超商顧客 與警方聯手攔車查獲7名非法移工

高雄臨時工開槍傷人洩憤 逃逸不到7小時晚間落網

相關新聞

爸疏忽害噴槍奪女兒命？不滿僅判1年10月 單親媽泣訴：上訴到底

高雄市去年初發生噴槍奪命疑案，鄺姓男子開車載3歲鄧姓女兒到左營某加油站自助洗車時發生意外，鄧童卻慘被噴槍高壓氣體噴擊，導...

雙北一夜3超商遭持刀搶劫 涉案男移工落網

新北市汐止、樹林區及台北市信義區的3家超商，凌晨被持刀強盜，3名店員分別遭刺傷及毆傷，歹徒得手約2萬元逃逸，警方研判同一...

遭5惡煞強押到宮廟宿舍狂毆 北市男「十指發黑」死狀悽慘

台北市廖姓男子疑與劉姓男子有債務糾紛，遭劉找來四名友人強押到中山區民族東路一座宮廟宿舍，持棍棒痛毆致死。警方今天清晨獲報...

女童遭「噴槍灌體內」慘死 爸涉過失致死遭判1年10月

高雄市去年初發生噴槍奪命疑案，鄺姓男子開車載3歲鄧姓女兒到左營某加油站自助洗車時發生意外，女童疑口含洗車空氣噴槍，噴槍高...

涉弊工程員投河輕生 北市府指輿論未審先判

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點KTV索賄，昨天下午遭發現陳屍北市南湖大橋下基隆河，初步研判投河輕生...

住處查獲大麻2公克 「草東」前鼓手涉毒遭逮

台北市警方日前接獲情資，指一名劉姓男子涉嫌持有毒品大麻，警方介入偵辦後，昨天下午在劉男住處查獲大麻2公克，還發現劉男曾是...

高壓噴槍害3歲童喪命 女童爸認：曾「不小心」誤噴她臉

高雄市去年初發生噴槍奪命疑案，鄺姓男子開車載3歲鄧姓女兒到左營某加油站自助洗車時發生意外，女童疑口含洗車空氣噴槍，噴槍高...

噴槍高壓氣體害3歲女童「心臟栓塞」 法官：肇禍原因有二

高雄市去年初發生噴槍奪命疑案，鄺姓男子開車載3歲鄧姓女兒到左營某加油站自助洗車時發生意外，女童疑口含洗車空氣噴槍，噴槍高...

影／電梯公安爆收賄…議員批卸責 柯文哲僅「唉」一聲

錢櫃大火燒出北市貪官爭議，台北市政府建管處電梯抽檢業務承辦員曾華崇疑涉案，日前才剛以60萬元交保，昨在南湖大橋下被發現落...

暑期擴大打擊毒品 情侶藥頭家門口販毒埋伏警湧上制伏

台南市白河警分局執行安居專案，追查販毒集團長期在雲嘉南等地販售毒品海洛因及安非他命，從中牟取暴利，在報請嘉義地檢署檢察官...

雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人

雙北發生多起超商傷人搶案，警方今天上午到基隆自治街一處民宅搜查，一度傳出警方逮捕涉嫌嫌犯。警方說，今天確有搜查相關處所，...

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

金門的社會福利好，很多人都把戶口遷到金門來，甚至有些逃犯以金門僻靜為由，選擇藏匿到金門，金門縣警局局長張國雄近期強化查捕...

熱門新聞

影／紅衣男撞死黑狗輾2次還下車踹 引網友公憤肉搜警查辦

高雄市警局3線1星督察涉貪 廉政署約談送辦遭法院收押

影／女子駕車直接翻落農田 稱要閃車但路上只有她的車

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。