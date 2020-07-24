男子流連夜店自學賣大麻 刑事局南打毒品罪送辦
周姓男子平日流連夜店，見大麻有暴利可圖，取得種子自己上網自學，將自家書房改裝成溫室栽種。刑事警察局南部犯罪打擊中心鎖定拘提到案，訊後依毒品罪送辦，裁定5萬元交保。
周男到案後辯稱沒有販售意圖，只是自己吸食，警方溯源追查來源和流向。由於大麻為列管二級毒品，全案依毒品罪移送士林地檢署，複訊後裁定以5萬元交保。
南打偵八大隊今年1月獲報追查，本月10日清晨循線在北市南港區某電梯大樓拘提43歲的周男到案。現場起獲大麻19株、大麻成品3公克、電子菸斗，以及植栽棚、灑水器、燈具、循環扇、溫濕度計等種植工具。
警方調查，周嫌平日出入夜店，疑透過社群網路自學栽種，從種子開始培植後，經移植分株發展出至今規模，不法情事長達數月之久。
南打指出，周男聲稱在某次購買大麻交易中，意外在袋內找到1粒種子，因而上網摸索培植技巧，再購入大麻種子後，動手把書房打造成大麻溫室，並配合大麻生長日照時間，擺滿植栽棚、燈具，還有循環扇維持室內溫溼度。
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