男子流連夜店自學賣大麻 刑事局南打毒品罪送辦

日前於台北舉辦的「亞洲動漫創作展Petit Fancy 32」（PF32）在媒體和社群網站上掀起軒然大波，原因在於一名與會女性於現場拍照時，未著內褲而露出下體，這一幕正好被其他與會者拍下。儘管當事人在事後曾數次表示，她這麼做並沒有什麼特別的動機，單純是因為「不習慣穿內褲」、「沒有想太多」，然而這個解釋顯然不令人滿意。

2020-07-24 10:28