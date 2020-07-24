快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

男子流連夜店自學賣大麻 刑事局南打毒品罪送辦

中央社 / 高雄24日電

周姓男子平日流連夜店，見大麻有暴利可圖，取得種子自己上網自學，將自家書房改裝成溫室栽種。刑事警察局南部犯罪打擊中心鎖定拘提到案，訊後依毒品罪送辦，裁定5萬元交保。

周男到案後辯稱沒有販售意圖，只是自己吸食，警方溯源追查來源和流向。由於大麻為列管二級毒品，全案依毒品罪移送士林地檢署，複訊後裁定以5萬元交保。

南打偵八大隊今年1月獲報追查，本月10日清晨循線在北市南港區某電梯大樓拘提43歲的周男到案。現場起獲大麻19株、大麻成品3公克、電子菸斗，以及植栽棚、灑水器、燈具、循環扇、溫濕度計等種植工具。

警方調查，周嫌平日出入夜店，疑透過社群網路自學栽種，從種子開始培植後，經移植分株發展出至今規模，不法情事長達數月之久。

南打指出，周男聲稱在某次購買大麻交易中，意外在袋內找到1粒種子，因而上網摸索培植技巧，再購入大麻種子後，動手把書房打造成大麻溫室，並配合大麻生長日照時間，擺滿植栽棚、燈具，還有循環扇維持室內溫溼度。

大麻 毒品

延伸閱讀

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

毒品入侵中科院！技術員宿舍種大麻遭逮中科

上網爬文學種大麻？他在家搞「大麻溫室」遭逮

美國籍男子涉運5.6公斤大麻 警分局移送後整棟大消毒

相關新聞

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

高雄市去年初發生噴槍奪命疑案，鄺姓男子開車載3歲鄧姓女兒到左營某加油站自助洗車時發生意外，女童疑口含洗車空氣噴槍，噴槍高...

住處查獲大麻2公克 「草東」前鼓手涉毒遭逮

台北市警方日前接獲情資，指一名劉姓男子涉嫌持有毒品大麻，警方介入偵辦後，昨天下午在劉男住處查獲大麻2公克，還發現劉男曾是...

影／電梯公安爆收賄…議員批卸責 柯文哲僅「唉」一聲

錢櫃大火燒出北市貪官爭議，台北市政府建管處電梯抽檢業務承辦員曾華崇疑涉案，日前才剛以60萬元交保，昨在南湖大橋下被發現落...

涉弊工程員投河輕生 北市府指輿論未審先判

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點KTV索賄，昨天下午遭發現陳屍北市南湖大橋下基隆河，初步研判投河輕生...

暑期擴大打擊毒品 情侶藥頭家門口販毒埋伏警湧上制伏

台南市白河警分局執行安居專案，追查販毒集團長期在雲嘉南等地販售毒品海洛因及安非他命，從中牟取暴利，在報請嘉義地檢署檢察官...

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

金門的社會福利好，很多人都把戶口遷到金門來，甚至有些逃犯以金門僻靜為由，選擇藏匿到金門，金門縣警局局長張國雄近期強化查捕...

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

中科院成毒農場！傳出有名29歲謝姓技術員在宿舍內種植大麻，22日抽查寢室內務時，被舍監發現藏了大小不一11株大麻植栽，謝...

毒品入侵中科院！技術員宿舍種大麻遭逮中科

中科院今天證實，一名謝姓員工涉嫌於寢室內栽種大麻數株，經通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場處理，目前涉嫌人已由桃園地檢...

上網爬文學種大麻？他在家搞「大麻溫室」遭逮

刑事局南打掌握情資，周姓男子在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，日前拂曉北上出擊搜索，當場在書房內查獲大麻19株、大麻成品...

涉弊工程員曾華崇投河輕生 北市府將給家屬撫恤金

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點KTV索賄，23日下午遭發現陳屍北市南湖大橋下基隆河，初步研判投河輕...

移工逃逸長達10年 桃園八德警封城掃蕩查獲

桃園八德警分局連日來針對轄內易生治安顧慮場所，結合暑假青春專案、安居緝毒專案執行威力掃蕩臨檢、路檢，分局長陳錦坤也帶隊到...

女大生露下體被罵「想紅」 她指意義應由當事人決定

日前於台北舉辦的「亞洲動漫創作展Petit Fancy 32」（PF32）在媒體和社群網站上掀起軒然大波，原因在於一名與會女性於現場拍照時，未著內褲而露出下體，這一幕正好被其他與會者拍下。儘管當事人在事後曾數次表示，她這麼做並沒有什麼特別的動機，單純是因為「不習慣穿內褲」、「沒有想太多」，然而這個解釋顯然不令人滿意。

熱門新聞

影／紅衣男撞死黑狗輾2次還下車踹 引網友公憤肉搜警查辦

高雄市警局3線1星督察涉貪 廉政署約談送辦遭法院收押

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

影／女子駕車直接翻落農田 稱要閃車但路上只有她的車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。