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暑期擴大打擊毒品 情侶藥頭家門口販毒埋伏警湧上制伏

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河警分局執行安居專案，追查販毒集團長期在雲嘉南等地販售毒品海洛因及安非他命，從中牟取暴利，在報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦後，昨天兵分多路展開拘捕行動，逮捕李、黃、林姓3名藥頭和6名藥腳，今天將9人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦。

警方在現場埋伏時，李、黃姓情侶藥頭仍渾然不知，並與唐姓藥腳於住家樓下交易毒品，當場為警一湧而上制伏李嫌等3人，警方在搜索主嫌家中，髒亂、堆滿雜物茶几上及隨身攜帶之包包內起獲海洛因4小包（1.5公克）、安非他命3小包（4.34公克）、電子磅秤3台、分裝袋3包、吸食器及犯罪所得5萬7100元等證物。

台南市警察局長詹永茂上任後，將掃蕩黑幫、毒品、職業賭場為3大治安工作，警方為打擊毒品、杜絕毒品，並結合協勤民力深入各鄰里、社區消「毒」，也透過與地方的友善通報網，協助警方掃除社區毒品。警政監陳建民立即前往白河分局頒發「破案茶」，慰問承辦員警辛勞。

白河分局呼籲民眾多關心孩子暑期生活作息，並留意偽裝成咖啡包、糖果之新型態混合型毒品，以免孩子誤觸染毒；另發現疑似涉毒案件或相關情資，也可透過友善通報網，協助警方澈底掃除社區毒品，共同營造「安全無毒」的居住環境。

台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，今天移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，今天移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，今天移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，今天移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，市警局前往頒獎。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，市警局前往頒獎。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，起出毒品及現金等證物。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局執行安居專案，逮捕3名藥頭和6名藥腳，起出毒品及現金等證物。記者吳淑玲／翻攝

毒品 白河 藥頭

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