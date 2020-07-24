逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

金門的社會福利好，很多人都把戶口遷到金門來，甚至有些逃犯以金門僻靜為由，選擇藏匿到金門，金門縣警局局長張國雄近期強化查捕逃犯工作，甚至還成立「查捕逃犯專責小組」，2個月共查獲在23名通緝犯，成果豐碩，讓不少民眾都說，警察伯伯真的有夠厲害！

金門縣警局今天表示，防疫期間縣警局為鼓勵同仁落實勤務加強查緝，於5月20日頒訂「加強查捕逃犯評核計畫」，並從縣警局金城、金湖分局及刑事警察大隊等3個單位，各挑選了3名經驗豐富的員警成立「查捕逃犯專責小組」，專門負責查緝設籍轄內未緝獲之逃犯，並負責指導其他同仁查緝技巧。經過2個月的努力，金城分局查獲15名、金湖分局查獲5名、刑事警察大隊查獲3名，總計全島查獲23名通緝犯。

縣刑大透露，在23名通緝犯中，有1名為槍砲案逃犯、3名為竊盜案逃犯，另外19名為一般刑案逃犯。而在這23名通緝犯裡面，其中有14名為立即入監服刑的通緝犯，這14人所犯下的案件，包括：酒駕、傷害、毀損、竊盜、毒品、詐欺及槍砲等刑事案件，都是經過法院判決有罪確定，需入監執行的通緝犯，相關人等都已安全解送至各發布通緝之檢察署或法院歸案。

警方表示，其中有1名男子因槍砲、毒品及詐欺等案被通緝，遭判刑11年，在金門己藏匿8個月之久，最終遭金城派出所員警攔檢查獲並解送金門地方檢察署歸案。