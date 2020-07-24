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中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

中科院成毒農場！傳出有名29歲謝姓技術員在宿舍內種植大麻，22日抽查寢室內務時，被舍監發現藏了大小不一11株大麻植栽，謝男稱為自己使用，全案依毒品危害防制條例送辦。

國家中山科學研究院表示，由於舍監發現謝男寢室近2個月用電量大增，且寢室時常於夜間冒出紫光，22日在上班時間抽查宿舍，遭舍監發現11株大麻植栽及吸食器，通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場協處，謝員坦承為自己使用，昨移送桃園地方檢署偵辦，桃園地方法院裁定收押。

據悉，房內除了大小不一的盆栽，還有以獨特的「水耕」方式種植，加上葉子呈現鋸齒狀，員警採集樣本鑑定，確認是大麻植栽後，全數扣留。

謝男供稱，大麻種子是透過網路從荷蘭、英國等大麻合法國家採購而來，由於大麻種植不易，才於宿舍內以燈光代替太陽照射「細心照料」，定期採收毒品。

警方調查，謝男種植的大麻植栽大小不一，每株約僅10公分，研判尚未收成。謝男稱工作壓力大，培育大麻的目的只是為了自己吸食以舒緩精神，但警方仍不排除謝男出售牟利的可能，正進一步擴大調查。

中科院證實，一名謝姓員工涉毒被逮。圖／本報系資料照
中科院證實，一名謝姓員工涉毒被逮。圖／本報系資料照

大麻 宿舍 毒品

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