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毒品入侵中科院！技術員宿舍種大麻遭逮中科

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

中科院證實，一名謝姓員工涉毒被逮。圖／本報系資料照
中科院證實，一名謝姓員工涉毒被逮。圖／本報系資料照
中科院今天證實，一名謝姓員工涉嫌於寢室內栽種大麻數株，經通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場處理，目前涉嫌人已由桃園地檢署聲請羈押獲准。

中科院表示，該案發生在龍潭地區院外單身宿舎，起因於宿舍管理人員昨天下午巡經謝姓員工寢室時，發覺異常並立即通報。針對謝姓員工疑於生活區裁植大麻，除秉毋枉毋縱原則，依法究辦，並檢討辦理解僱汰除，後續並加強員工反毒教育，避免類案再生。

據了解，宿舍管理人員早已發覺謝男不對勁，因為其寢室近2個月用電量大增，且夜晚有紫光傳出；全案被破獲時，在房內房發現大小不一的大麻盆栽，謝姓員工也坦承犯行，目前已移送桃園地方檢署偵辦。

【中央社／台北24日電】

國家中山科學研究院一名謝姓員工22日遭查獲在宿舍寢室種植大麻，昨天經桃園地檢署聲請羈押，晚間已由桃園地院裁定收押。

中科院昨晚發布新聞稿指出，居住於龍潭地區院外單身宿舍的謝姓員工近來寢室屢有異常狀況，昨天下午管理人員主動查察，發現謝姓員工涉嫌於寢室內栽種大麻數株，立即通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場協助處理，目前謝姓員工已由桃園地檢署聲請羈押獲准。

對於謝姓員工涉嫌裁植大麻，中科院表示，秉持毋枉毋縱原則依法究辦，並檢討辦理解僱汰除，後續將加強員工反毒教育，避免類似情事再度發生。

關於寢室「異常狀況」，中科院說明，謝姓員工所住單人寢室近期屢有晚間不關燈情形，且用電量異常大，引發管理人員關注。此外，昨晚在寢室也查獲吸食器、照射燈等大麻栽種工具。

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