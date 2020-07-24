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上網爬文學種大麻？他在家搞「大麻溫室」遭逮

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

刑事局南打掌握情資，周姓男子在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，日前拂曉北上出擊搜索，當場在書房內查獲大麻19株、大麻成品3公克，連植栽棚、燈具、循環扇等種植工具都一網打盡。據了解，周疑在網路自學種大麻，從種子開始培植，犯案時間長達數月，全案依違反毒品防制條例送辦，士林地檢署裁定周5萬元交保。

據悉，43歲周姓男子從事行銷服務業，時常流連Pub夜店，私下交易買大麻。他聲稱，某次在交易來的大麻中，發現裡頭還有種子，就動心起念自種，上網路爬文摸索培植技巧；為符合大麻生長日照時間，周動手把自家書房打造成大麻溫室，裡頭擺滿植栽棚、燈具，還擺上循環扇維持室內空氣流通。

警方跟監埋伏數月，7月10日掌握周男待在家中，於是亮票示意搜索，當場人贓俱獲。警方研判，若周男真從大麻種子開始培植，經不斷移植分株才發展出現在規模，違法種大麻至少數月，將周依違反毒品防制條例移送士林地檢署，檢方訊後裁定周5萬元交保。

警方表示，大麻是國內列管的第二級毒品，嚴重戕害國人身心健康，衍生出的治安問題影響社會秩序，專案小組將持續向上擴大追溯。

周姓男子涉嫌在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，刑事局南打北上逮人，將他依違反毒品防制條例移送士林地檢署。記者賴郁薇／翻攝
周姓男子涉嫌在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，刑事局南打北上逮人，將他依違反毒品防制條例移送士林地檢署。記者賴郁薇／翻攝
周姓男子涉嫌在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，刑事局南打北上逮人，將他依違反毒品防制條例移送士林地檢署。記者賴郁薇／翻攝
周姓男子涉嫌在台北市南港某電梯大樓住家種大麻，刑事局南打北上逮人，將他依違反毒品防制條例移送士林地檢署。記者賴郁薇／翻攝

大麻 毒品

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