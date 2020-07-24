國三女離家偷嘗禁果 老爸驚見凶手竟是好友翻臉提告

台南市15歲國三女學生去年2月間離家出走，家人心急如焚四處找人，還好人很快人找了回來，經家人追問，她才全盤托出，期間曾借宿父親吳姓友人南區租屋處，還兩度發生性行為，女學生父親驚呼多年好友竟然對女兒下手，翻臉提告，吳坦承把持不住與女學生發生性行為，台南地院認吳對14歲以上未滿16歲女子為性交，共兩罪，應執行8月徒刑，可上訴。

吳為建築工人，前因毒品案件，經台南地院判處3月徒刑確定，入監執行後，前年4月18日出監而執行完畢。

檢警調查，吳與女學生父親是多年友人，明知她是14歲以上未滿16歲女子，性自主能力及判斷能力尚未成熟，分別於去年2月9日、3月3日凌晨在南區租屋處內，在未違反意願情形下，兩度與女學生發生性行為。女學生父親發現多年好友竟奪走女兒的初夜，大為光火，憤而提告。

吳在法院審理時均坦承不諱。女學生在警詢、偵查中證述她離家後，兩度與對方發生性行為。

台南地院審酌，吳明知友人女兒年紀尚輕，身體及心智發展均未臻成熟，思慮不周，不具完整性自主能力及判斷能力，竟無法克制己身情慾，先後對她2次性行為，顯見其法紀觀念淡薄，所為對於她身心健康與人格發展有不良影響，實在很不應該。