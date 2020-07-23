五股農會辦事處門前亮槍打群架 警方隔天逮9人

新北市五股區昨天傍晚發生的街頭鬥毆掉落槍枝案，警方以車追人，今天分別在雙北市和桃園地區，陸續查獲雙方共9人，起因於4萬元債務糾紛，偵詢之後依妨害秩序罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

此案發生在昨天下午6時40分左右，原本就車水馬龍的五股區成泰路三段577巷農會辦事處附近，下班交通尖峰時段突然有甲方2車6人、乙方1車3人，當街聚眾鬥毆打得不可開交，甚至掉出1把手槍，驚動許多路人駐足圍觀，甚至錄影上傳到社群媒體，聲稱疑似有人被當街強押上車擄走。

快打警力獲報趕抵時，雙方已經迅速鳥獸散，馬路邊卻找到1把改造90手槍、1個彈匣及3發子彈。警方隨後調閱監視器畫面，以車追人，率先找到挨揍的40歲陳姓「被害人」，他連忙澄清並沒有被對方押上車擄走。

今天下午3時許開始，警方又陸續查獲雙方共9人全數到案。經初步調查，雙方彼此相識，起因於44歲陳姓男子之前借了4萬元給另1名40歲陳姓男子，昨天傍晚雙方相約談判債務，借錢的甲方共2車6人到場，欠錢的乙方則是1車3人赴約。