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高雄長庚後側槍響 嫌犯到案
高雄市警察局長劉柏良剛走馬上任，昨午仁武警分局轄區傳槍響，周姓工人疑不滿李姓工人倚老賣老，雙方口角後涉嫌持槍朝李射擊，造成李男腹部中彈，事發地點就在高雄長庚醫院後側，傷者迅速就醫，幸無生命危險。仁武警分局昨晚將周姓嫌犯查緝到案，進一步釐清案情。
這起槍擊案發生在高雄長庚醫院後側機車停車場，昨午有消防工程外包商工人在附近施工，李姓、周姓男子為細故口角，中午時分周男涉嫌持槍折返現場朝李男射擊，事發後逃逸。
仁武警分局偵查隊長陳嘉宏說，2人都是臨時工，認識約3、4個月，先前即有嫌隙埋下心結，昨天周、李再發生口角，中午用餐時間，周男不見蹤影，隨後折回工地持槍射擊李男洩憤。警方研判，涉案槍枝是周男從機車置物廂取出，是改造還是制式槍枝仍待調查。
高雄近來屢傳治安事件，高雄警察局前局長李永癸才遭拔官，新任局長上任後宣示維護治安決心，沒想到又發生工地開槍案，這一槍也挑戰警方執法能耐。
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