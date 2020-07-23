快訊

你買了嗎？威力彩頭獎上看25億 專家估開出機率逾41%

李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

建管處涉賄公務員身亡 家屬至基隆河招魂

中央社 / 台北23日電

曾男的家屬今晚和法師到事發現場招魂、場面哀戚，但期間不滿媒體拍攝爆口角衝突。圖／中央社
曾男的家屬今晚和法師到事發現場招魂、場面哀戚，但期間不滿媒體拍攝爆口角衝突。圖／中央社

北市建管處科員曾華崇涉收賄交保，今天被發現陳屍南湖大橋段的基隆河，警方初判無外力介入。曾男的家屬今晚和法師到事發現場招魂、場面哀戚，但期間不滿媒體拍攝爆口角衝突。

台北市消防局今天下午1時45分獲報，指南湖大橋段的基隆河驚見一具年約6旬的男性浮屍，經查死者身分為曾華崇，據了解他昨天上班時向主管請假後，昨天下午就離開台北市政府，其家屬昨晚才發現他失蹤，警方初判無外力介入。

曾男的家屬今晚6時許到南湖大橋下的基隆河岸招魂，儘管都戴帽和口罩仍顯哀戚之情。

不過，有一名家屬因不滿媒體拍攝距離，雙方爆發口角衝突。

台北市建管處指出，曾男是民國96年到任，已婚有小孩，他昨天收到檢方通知今天要約詢，向主管告知下午要請假跟律師洽談。家屬在今天上午通知曾男未返家，下午就傳出憾事。曾男疑因媒體報導提及關於電梯檢測造假等，加上檢調單位偵辦，造成精神壓力。

台北市長柯文哲今晚也將赴殯葬會館弔唁；檢方預計明天相驗遺體，以釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市 收賄

延伸閱讀

疑酷熱河中缺氧 汐止基隆河出現魚群暴斃

收賄官員陳屍南湖大橋下 柯文哲將赴一殯慰問家屬

將調離建管處長職 張明森：願接受任何處置

建管人員涉弊 柯文哲祭連坐法

相關新聞

北市涉貪官員曾華崇成浮屍 傳昨天准假找律師後失聯

台北市錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所電梯安檢，卻爆出台北市建管處的承辦人員曾華崇、周宗錡等人，涉嫌向業...

收賄官員陳屍南湖大橋下 柯文哲將赴一殯慰問家屬

台北市錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所電梯安檢，卻爆出台北市建管處的承辦人員曾華崇、周宗錡等人，涉嫌向業...

涉貪官員成浮屍 柯文哲：做為市府同仁還是要表達哀悼

台北市錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所電梯安檢，卻爆出台北市建管處的承辦人員曾華崇、周宗錡等人，涉嫌向業...

縱火燒死9人連警察也喪命 緬甸華僑三度判死刑又被撤銷

緬甸華裔男子李國輝在出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，連台北市警員王志偉也葬身火窟，李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，一、二...

影／隨身攜毒品飛澎湖狂歡 還沒玩到先被追訴刑責

暑假期間澎湖旅遊活動暢旺，馬公機場每天旅客運量達1萬5000人次，航空警察局在台中機場、高雄機場飛往澎湖度假旅客身上，先...

行穿線死亡車禍件數飆高 林佳龍祭出七大改善方案

新北市幸福捷運站附近日前發生一起車禍，一對情侶在綠燈行走斑馬線，就在快到人行道時，卻遭一輛左轉切入的小貨車加速衝撞，造成...

建管處涉弊交保工程員自殺 北市府：他承受極大壓力

北市南湖大橋下午發現一具浮屍，經確認身分，死者是台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，他被 控涉嫌向星聚點及多...

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

台北市錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻爆出台北市建管處的承辦人員曾華崇、周宗錡，涉嫌向業者收賄，...

影／竹聯和堂強押老爸暴力討債 連同1歲兒軟禁7天

竹聯幫和堂成員李姓男子涉嫌放高利貸、糾眾暴力討債，將一家四口軟禁7天，欠債男子的兩名兒子分別年僅3歲、1歲；刑事局在案發...

上半年阻詐9042萬元 北市警解析三倍券詐騙籲勿上當

疫情期間詐騙案件仍時常發生，台北市警方為穩定治安，加強與金融機構、各大超商合作，強化臨櫃匯款關懷提問及辨識能力，防止民眾...

影／2台男企圖夾帶非法疫苗入關遭攔查 訊後移送偵辦

海巡署雲林查緝隊5月才在台中、雲嘉等地查扣非法禽流感動物用禁藥進口轉賣牟利，經持續追查後，本月9日在高雄小港機場鎖定孫姓...

美國籍男子涉運5.6公斤大麻 警分局移送後整棟大消毒

美國籍馮姓男子（Fong Tau-Szu），7月22日從洛杉磯搭機至桃園機場，涉嫌在托運行李內塞滿多達5.6公斤的大麻，...

熱門新聞

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

有小型車駕照騎機車不算無照 保險公司代位求償敗訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。