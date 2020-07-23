建管處涉賄公務員身亡 家屬至基隆河招魂

曾男的家屬今晚和法師到事發現場招魂、場面哀戚，但期間不滿媒體拍攝爆口角衝突。圖／中央社

台北市建管處科員曾華崇涉收賄交保，今天被發現陳屍南湖大橋段的基隆河，警方初判無外力介入。曾男的家屬今晚和法師到事發現場招魂、場面哀戚，但期間不滿媒體拍攝爆口角衝突。

台北市消防局今天下午1時45分獲報，指南湖大橋段的基隆河驚見一具年約6旬的男性浮屍，經查死者身分為曾華崇，據了解他昨天上班時向主管請假後，昨天下午就離開台北市政府，其家屬昨晚才發現他失蹤，警方初判無外力介入。

曾男的家屬今晚6時許到南湖大橋下的基隆河岸招魂，儘管都戴帽和口罩仍顯哀戚之情。

不過，有一名家屬因不滿媒體拍攝距離，雙方爆發口角衝突。

台北市建管處指出，曾男是民國96年到任，已婚有小孩，他昨天收到檢方通知今天要約詢，向主管告知下午要請假跟律師洽談。家屬在今天上午通知曾男未返家，下午就傳出憾事。曾男疑因媒體報導提及關於電梯檢測造假等，加上檢調單位偵辦，造成精神壓力。

台北市長柯文哲今晚也將赴殯葬會館弔唁；檢方預計明天相驗遺體，以釐清死因。

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