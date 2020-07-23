影／隨身攜毒品飛澎湖狂歡 還沒玩到先被追訴刑責

暑假期間澎湖旅遊活動暢旺，馬公機場每天旅客運量達1萬5000人次，航空警察局在台中機場、高雄機場飛往澎湖度假旅客身上，先後查獲3件夾帶毒品案，數量雖不多，航警局呼籲國人不要心存僥倖，以免觸法。

航空警察局刑警大隊大隊長唐嘉仁表示，7月份暑假開始以來，台中機場航警安檢線執行飛往澎湖旅客安檢勤務時，在旅客身上查獲2件夾帶安非他命及咖啡包案件，高雄小港機場安檢線也查獲1件，每件數量約10來公克。

航警追查後發現，受新冠肺炎疫情影響國外旅遊還沒有恢復，民眾只能搭國內線班機前往澎湖等離島遊玩，在旅途中安排與同伴聚集「開趴」，隨身攜帶少量毒品助興。由於當場被查獲屬現行犯，航警留置旅客訊問後，依涉嫌違反毒品危害防治條例移送地檢署偵辦，旅客原本安排好的歡樂假期也泡湯。

航警局後續除了持續追查攜毒者的毒品來源，也針對飛往國內旅遊熱點航班旅客，在各國內機場加強勤務部署，強化安檢能量，全面攔截攜帶毒品行為，確保治安環境。

唐嘉仁指出，今年上半年雖然受到新冠肺炎疫情影響，國際航線旅客入出境人數不多，但航警局仍舊配合海關等單位持續執行邊境緝毒及溯源追查工作，1至6月共緝獲毒品72件，逮捕嫌犯96人，查扣各級、各類毒品超過305公斤，手槍1把，犯罪所得300餘萬元；其中查扣毒品數量超過去年全年的緝毒數量，成果豐碩。