影／竹聯和堂強押老爸暴力討債 連同1歲兒軟禁7天

竹聯幫和堂成員李姓男子涉嫌放高利貸、糾眾暴力討債，將一家四口軟禁7天，欠債男子的兩名兒子分別年僅3歲、1歲；刑事局在案發後拘提李等7人依組織犯罪等罪嫌移送，檢方令2至10萬元交保。

警方調查，李姓男子（35歲）在新北市新莊區經營地下錢莊，吸收小弟暴力討債，曾砸店、扣押汽車，並在被害人住家或工作地點，張貼「借錢不還」、「喪盡天良」字眼的討債海報。

從事食品加工業的黃姓男子被催討200多萬元債務，去年8月底帶著妻子及兩名幼子，前往桃園市某汽車旅館談判，一家四口遭李等人控制行動2天，再被載到犯嫌位於新北的租屋處軟禁5天。

事前黃以岳母房屋向銀行抵押貸款，幫眾待核貸後押黃至銀行領款，取走235萬元，留下9萬元，才放走一家四口。

刑事局偵七大隊第二隊隔月獲報展開蒐證，本月15、16日在新北、嘉義市拘提李等7人，搜出兩把空氣槍，犯嫌見警察上門，在廚房用炒菜鍋點火燒毀討債海報滅證。