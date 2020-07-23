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上半年阻詐9042萬元 北市警解析三倍券詐騙籲勿上當

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

疫情期間詐騙案件仍時常發生，台北市警方為穩定治安，加強與金融機構、各大超商合作，強化臨櫃匯款關懷提問及辨識能力，防止民眾受騙；對此，市長柯文哲今天也在治安會報期間，表揚感謝阻詐有功人員。

張姓婦人日前接獲不明來電，指稱她涉及毒品、洗錢案，因偵查不公開，張婦須保持通話，不得告知其他人涉案情節，並配合指示提領現金給相關查緝人員。

張婦聽聞後不疑有他，前往住家附近銀行準備領取96萬元現金，所幸行員察覺張婦異狀，符合遭詐特徵（神色緊張一直講電話、解除定存、提領現金超過30萬元），遂通報警方到場關懷提問；員警隨後告知張婦是遭遇常見的「假檢警詐騙」，並聯繫張婦丈夫到場，才成功阻詐、保住張婦財產。

台北市刑警大隊統計，今年上半年成功阻詐金額達9042萬餘元；5至6月配合金融機構與商家行號阻詐者有70件，金額達2673萬餘元，其中以中國信託商業銀行成功阻詐21件、攔阻金額達931萬餘元為最卓著，是警民合作最佳代表。

警方指出，針對「愛情交友」「投資詐欺」「假冒公務員」等常見詐騙手法，警方除利用家戶訪查及臉書等管道進行防詐宣導外，也強力掃蕩詐欺集團及國內機房，查緝車手及收簿手，將中高齡民眾列為重點對象加強宣導；今年上半年詐騙案財損金額與去年同期相比，已減少9817萬餘元。

警方表示，警察局為提供民眾快速便捷的反詐騙資訊，已設置「台北波麗士」「反詐騙小金剛」等臉書粉絲團，以及「防制詐騙專區」網頁，提供民眾獲悉最新犯罪手法及防制之道，民眾如有詐欺疑問可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，確保自身財產安全。

另因應近期政府推行振興三倍券，詐團可能利用相關票券行騙，台北市警方也分析可能出現的詐騙手法，提醒民眾勿上當受騙。詐騙手法解析如下：

1.假網拍：詐欺集團以收購或出清三倍券的名義進行詐騙，透過社群網站假意低價販售三倍券，引誘民眾匯款。

2.網路釣魚簡訊：詐欺集團冒充三倍券加碼回饋活動，偽造三倍券請領、返還現金或優惠活動連結，發送釣魚簡訊。

3.假代辦：歹徒針對年長者，以代辦三倍券請領、返還現金事宜，趁機騙取個資、手續費。

4.假冒檢警（公務機關）：歹徒謊稱健保卡遭人冒用盜領三倍券，須監管銀行帳戶，要求提領現金、交付銀行存摺、印鑑等。

台北市刑警大隊統計，今年上半年成功阻詐金額達9042萬餘元；5至6月配合金融機構與商家行號阻詐者有70件。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊統計，今年上半年成功阻詐金額達9042萬餘元；5至6月配合金融機構與商家行號阻詐者有70件。記者李隆揆／翻攝
因應近期政府推行振興三倍券，台北市警方分析可能出現的詐騙手法，提醒民眾勿上當受騙。記者李隆揆／翻攝
因應近期政府推行振興三倍券，台北市警方分析可能出現的詐騙手法，提醒民眾勿上當受騙。記者李隆揆／翻攝
台北市長柯文哲表揚阻詐有功人員，右為銀行代表中信銀行經理周建民。記者李隆揆／翻攝
台北市長柯文哲表揚阻詐有功人員，右為銀行代表中信銀行經理周建民。記者李隆揆／翻攝

詐騙 詐欺

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