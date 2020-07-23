影／2台男企圖夾帶非法疫苗入關遭攔查 訊後移送偵辦

海巡署雲林查緝隊5月才在台中、雲嘉等地查扣非法禽流感動物用禁藥進口轉賣牟利，經持續追查後，本月9日在高雄小港機場鎖定孫姓、胡姓2名男子企圖攜帶5公升非法禽流感疫苗闖關，經查緝人員攔查後，訊後依「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵辦。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮海巡署雲林查緝隊、中部分署第四岸巡隊、雲林調查站、虎尾分局，會同宜蘭查緝隊、艦隊分署布袋海巡隊、航空警察局高雄分局、關務署高雄機場分關及動植物防檢疫局高雄機場檢疫站等相關單位於高雄小港機場守候，查獲非法禽流感動物用禁藥。

雲林查緝隊副隊長施昌祚表示，經專案小組調查發現有不法集團欲利用空運夾帶方式走私非法疫苗入境，鎖定61歲孫男及59歲胡男兩名嫌犯自廈門搭機返台，並以託運乳液及酵素包裹作為掩護，走私非法禽流感疫苗企圖闖關，入境查驗時即遭查緝人員當場查獲10桶及200小瓶已分裝完畢的禽流感疫苗共5130cc。

施昌祚說，兩男9日自中國入境，依中央流行疫情指揮中心公告，須居家檢疫14天，檢疫期於23日期滿，24日待醫學觀察進行一次核酸檢測，檢測合格後解除隔離，即移送雲林地檢署。

施昌祚指出，此批查獲禽流感疫苗為鵝隻所使用，5130毫升為濃縮液，可以稀釋500倍，每一隻鵝僅需施打5cc，估計能提供約50萬隻鵝隻施打，倘若流入市面所造成的影響不可輕忽，且違法疫苗未經第三方認證機構檢驗或政府單位查核，病毒未殺滅成功，不僅施打無效，甚至容易傳播疫病。