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美國籍男子涉運5.6公斤大麻 警分局移送後整棟大消毒

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

美國籍馮姓男子（Fong Tau-Szu），7月22日從洛杉磯搭機至桃園機場，涉嫌在托運行李內塞滿多達5.6公斤的大麻，北市士林警分局隨即上前逮捕，依運輸毒品罪嫌偵辦，馮男在分局偵訊後移送桃園地檢署，警方昨天也在馮男移送後，進行整棟大消毒。

士林分局指出，分局大樓半年會定期消毒，這次因馮姓男子從美國入境，就算登機前3天COVID-19核酸檢驗呈現陰性，才搭上飛機，且警方人員在戒護、訊問時全程戴口罩，還要求馮穿上防護衣等，仍謹慎起見，昨日在馮男移送後，找廠方整棟大消毒，除針對偵訊室、拘留室外，逐層樓、每一辦公處所都消毒。

全球新冠疫情嚴峻下，馮男竟無視疫情，涉嫌搭機運毒，幸好警方接獲線報，隨即報請檢方指揮，在海關確認馮男身分後，隨即把人帶往小房間，並從托運行李中查獲毒品。

警方指出，行李箱中塞了11包大麻花，每包都以塑膠袋包裝，一包約500公克，約重達5.5公斤大麻花，行李內還有含大麻成分的菸油、凝膠、大麻膏等物，共計5.6公斤大麻毒品。

看不懂中文字，僅會說些許中文的馮男稱，因有疾病在身，在美國都會施用大麻，行李箱的大麻是要自己用的，不知大麻在台灣是違法行為。

27歲馮男，今年1月27日曾以依親探親名義來台，3月12日出境，這次在駐芝加哥辦事處，取得外交部的入境許可，以商務名義入境來台，且拘留期限長達90天，7月22日從洛杉磯搭機至桃園機場，隨即遭警方查獲涉嫌運輸毒品。

士林分局昨日在機場查獲美國籍嫌犯， 整棟大樓加強消毒。記者蕭雅娟 / 翻攝
士林分局昨日在機場查獲美國籍嫌犯， 整棟大樓加強消毒。記者蕭雅娟 / 翻攝
士林分局昨天在機場查獲美國籍嫌犯， 整棟大樓加強消毒。記者蕭雅娟 / 翻攝
士林分局昨天在機場查獲美國籍嫌犯， 整棟大樓加強消毒。記者蕭雅娟 / 翻攝

大麻 毒品

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