行李箱藏衝鋒槍、百發彈 南市刑大破表兄弟改裝兵工廠
台南市刑大偵四隊繼今年4月間破獲的操作槍案後溯源追查，昨天在屏東縣查獲1把改造衝鋒槍、1把改造手槍與200多發長短槍子彈，逮獲涉嫌藏槍的33歲林姓嫌犯，警詢後依槍砲罪嫌移送南檢偵辦，大力掃蕩黑槍。
市刑大四隊4月在南區一家模型槍店破獲一件操作槍案，查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作長槍9支、各式操作手槍56支、彈殼、改造子彈等大批改造工具。
警方發現4月破獲操作槍案林姓男子（43歲），主要涉嫌負責改槍，改好的槍枝，為了避風頭，裝入行李箱後，藏在屏東的林姓表弟（33歲）家中。
警方溯源追查，昨天22日前往屏東林姓表弟家中，在3樓儲藏室內查獲改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發，以及槍枝零組件與改造工具零組件1批。
林嫌供稱，不知表哥寄放行李箱內藏有槍枝，不為警方採信，23日將他依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送臺南地方檢察署偵辦。
台南市警察局在新任局長詹永茂就任後，警方幾乎到夜店臨檢，並大動作肅槍，今天公布破獲槍枝案件，展現打擊槍擊案的決心。
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