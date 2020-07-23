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多國語言宣傳聚眾鬥毆罪 中警台中公園向移工說明

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，19日在台中公園附近，向外籍遊客、移工說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，19日在台中公園附近，向外籍遊客、移工說明。圖／第二警分局提供

台中公園是台中市的知名地標，遊客不少，許多在台灣工作的外籍移工假日也喜歡選擇到台中公園休憩，19日正巧台中公園旁的光復國小辦「印尼勞工運動懇親及宗親會」，現場有近千名移工參與，台中市第二警分局認為機不可失，拿出已設計好的多國語言的文宣資料，向移工說明新修訂的「聚眾鬥毆罪」，提醒移工在台工作，不要一時不慎，誤觸法網。

台中市第二警分局表示，新冠肺炎的疫情趨緩，台中市音樂協會在19日時，在台中公園旁的光復國小外操場舉辦「印尼勞工運動懇親及宗親會」，民眾參加踴躍，現場約有1000人，為加強外籍人士、移工在台的法律觀念，特別製作了中、英、泰、越南、印尼文等五種語言的文宣資料，讓移工、外籍遊客瞭解台灣在今年1月17日已針對「聚眾鬥毆」事件修正刑法第149、150條的規定。

第二警分局表示，除了宣導法令新知外，更向民眾說明台中市是六都中犯罪率最低的直轄市，跟民眾最息息相關的「掃黑」、「緝毒」、「打詐」、「肅槍」等治安重點工作都是警方重點查緝的標的，今年亮眼的表現及評鑑更為六都之冠。

警方呼籲，針對街頭聚眾鬥毆及任何不法犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊，以保障民眾安居樂業、提供最宜居的優質生活環境。

台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，方便向外籍人士說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，方便向外籍人士說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，19日在台中公園附近，向外籍遊客、移工說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，19日在台中公園附近，向外籍遊客、移工說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，方便向外籍人士說明。圖／第二警分局提供
台中市警局設計多國語言的聚眾鬥毆罪的宣導文宣，方便向外籍人士說明。圖／第二警分局提供

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